В Россию официально пришел новый автомобильный бренд Seres

В Российской Федерации состоялась презентация нового автомобильного бренда Seres из Китая. Компания АО “МБ Рус”, ранее известная как представительство Mercedes-Benz в РФ и входящая в группу “Автодом”, выступила в роли официального дистрибьютора этого бренда, представив на рынок РФ две первые модели: купе-кроссовер Seres M5 и кроссовер Seres M7. Бренд-директор Seres в РФ Кирилл Иванов объявил об открытии приема заказов на эти модели в ходе пресс-конференции в четверг.

Тем временем, компания “МБ Рус” уже реализовывает китайские гибридные кроссоверы Aito M5 и M7 с осени прошлого года. Владельцы, которые приобрели эти автомобили до заключения дистрибьюторского соглашения, могут рассчитывать на аналогичную поддержку, как и те, кто планирует приобрести их по официальному импорту в России, заявили в пресс-службе компании.

Напомним, что в Китае кроссовер Aito M7 дебютировал в июле 2022 года. Он оснащен тройной литий-ионной батареей емкостью 40,06 кВт*ч, обеспечивающей дальность хода от 165 до 195 км на электричестве и от 1100 до 1200 км в гибридном режиме в зависимости от конфигурации.

Более компактная модель Aito M5 была представлена на китайском рынке в декабре 2021 года. Это совместное творение китайского гиганта Huawei и компании Seres, которая является частью машиностроительного концерна Sokon Industry Group. В движение этой модели приводит “последовательный гибрид”, где электромоторы вращают колеса, а 1,5-литровый 125-сильный бензиновый двигатель выполняет роль генератора и заряжает 40-киловаттную тяговую батарею.

Кроме того, в четвертом квартале 2024 года в линейку Seres войдет флагманский кроссовер M9. Все три модели впоследствии будут русифицированы и имеют официальную гарантию.