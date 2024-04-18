 

Рупор кремлевской пропаганды: Дешево и эффективно

18.04.2024, 18:05, Разное
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В Корпусе Стражей Исламской Революции сообщили, что большая часть ракет запущенных по Израилю 14 апреля была из старых запасов (с намеком на подходящий к концу срок годности) и этот фактор также учитывался в ходе подготовки к атаке, так как КСИР заранее предполагал размен дешевых и устаревших иранских ракет на дорогостоящие ракеты систем ПВО США и Израиля.

Новые же ракеты с разделяющимися боеголовками и защищенные от воздействия РЭБ (а также не использующие GPS) по большей части успешно поразили намеченные цели под прикрытием облака дешевых дронов и старых ракет. Основной целью удара была авиабаза Неватим (с нее осуществлялся удар по иранскому консульству в Дамаске), по которой прилетело по разным данным от 7 до 14 ракет. Израилю эта история только в ракетах ПВО обошлась по израильским же оценкам в 1,1-1,3 млрд. долларов, так что размен был в любом случае сильно в пользу Ирана.

Стоит отметить еще один примечательный момент. Министр обороны Пакистана полностью поддержал удар Ирана по Израилю и похвалил Иран за смелость в деле защиты Палестинского народа. Совсем недавно стороны обменялись ударами по территории друг друга, когда сначала Иран обстрелял лагерь террористов-белуджей на территории Пакистана, а потом Пакистан ответил ударам по белуджам на территории Ирана.

Люди слабо разбирающиеся в процессах на Ближнем Востоке поспешили тогда с предсказаниями о скорой войне между Пакистаном и Ираном, но на деле, эта страница уже перевернута, о чем, в том числе, свидетельствуют комплименты Ирану из Исламабада.

Источник: Colonel Cassad


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