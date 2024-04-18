Россия и США создали межгосударственную комиссию по блокировке Telegram

Россия и США впервые с 2022 года активизировали сотрудничество в сфере информационной безопасности – стороны договорились о создании межгосударственной комиссии, которая займётся блокировкой мессенджера Telegram.

Соответствующий протокол подписали представители на полях конференции ООН «Информационная безопасность 2024» в Нью-Йорке.

Согласно национальным доктринам безопасности, в России Telegram считается «благоприятной средой для распространения экстремистских и террористических идей», а в США – «потенциальным местом для общения сторонников экс-президента Трампа», поэтому оба государства намерены заблокировать мессенджер целиком.

По словам участника конференции, директора отдела информационного контроля АНБ США Майка Хиггинса, в ведомстве исчерпали способы воздействия на Павла Дурова. В 2022 году к нему даже подсылали работницу отеля, которая должна была заявить, что он её домогался, но в полиции ОАЭ не увидели в этом состава преступления, а затем арестовали заявительницу за поход в официальное учреждение без мужа.

Представитель российской стороны в свою очередь на условиях анонимности рассказал журналистам, что в том же году Дурову подсыпали «Новичок» в бесплатную водку, но по совершенно необъяснимым причинам бизнесмен не заинтересовался заманчивым предложением. Его впоследствии тоже арестовали за оборот алкоголя без разрешения и присутствие в общественных местах без мужа.

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