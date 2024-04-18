 

Павел Дуров получил повестку с требованием явиться на интервью к Владимиру Соловьёву

18.04.2024, 15:33, Разное
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Предприниматель Павел Дуров опубликовал в своём Telegram-канале повестку от телеканала «Россия», которая была доставлена в его офис в ночь на 18 апреля.

Согласно документу, миллиардер обязан в течение 7 календарных дней приехать в Москву и дать интервью Владимиру Соловьёву.

– В соответствии с Федеральным законом «О средствах массовой информации» гражданину Дурову Павлу Валерьевичу 1984 года рождения надлежит явиться в телецентр Останкино (город Москва, улица Академика Королёва 12) для прохождения интервью с Владимиром Рудольфовичем Соловьёвым, – сказано в документе.

Как пояснил пресс-секретарь телеканала «Россия» Борис Иванов, в случае неявки без уважительной причины Дуров будет привлечён к административной ответственности и доставлен в Останкино приводом.

– Помощь СМИ — долг и обязанность граждан, а Дуров был и остаётся россиянином. Поэтому он обязан прибыть в телецентр и дать интервью, – пояснил он.

Предприниматель в настоящий момент проводит консультации с юристами и в течение двух дней опубликует официальный ответ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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