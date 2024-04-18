Адвокат Энди Стоуна: “Обвинения некорректны”

Адвокат Энди Стоуна, директора по коммуникациям компании Meta (организация запрещена в РФ как экстремистская), не согласен с обвинениями в публичных призывах к терактам, которые были предъявлены его подзащитному. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление адвоката во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается дело Стоуна.

“Категорически не согласна с предъявленными обвинениями. Представленные в суде доказательства не соответствуют обвинениям”, – отметила защитник.

Энди Стоун обвиняется в публичных призывах к террористическим актам за пост в социальной сети X, в котором он оправдывал агрессивные действия против российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Публикация также содержала призывы к совершению терактов против российских военных.

Стоуну грозит штраф или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Однако, поскольку он находится за пределами России, в феврале 2023 года он был объявлен международный розыск и арестован заочно.