Мнение: Кто поднял США на борьбу с белыми угнетателями

Ещё несколько десятилетий назад никто в США неграм ботинки не целовал. Сейчас, однако, белые считаются в США угнетателями, а специальные комитеты ESG в каждой корпорации следят, чтобы на работу брали в первую очередь негров с латиноамериканцами, но не белых и не азиатов. Результаты борьбы против белых отражаются уже и в демографии — если в 1960 США были на 90% белой страной, то сейчас 50% новорождённых в США уже не белые.

Началось всё с так называемого маккартизма. Вскоре после победы во Второй мировой войне США развернули борьбу с опасными для общества идеологиями, в число которых власти включили и коммунизм. Логика была примерно такой: коммунисты открыто ставят своей целью насильственное свержение власти в США и грабёж граждан, следовательно, они враги общества и государства. Марксистов и коммунистов выдавливали в вузы, наивно полагая, будто там они большого вреда не принесут. Особенно яро боролся против коммунистов сенатор Маккарти, в честь которого и было названо это явление. Сенатор вёл кампанию по защите традиционных ценностей несколько лет, потом проиграл журналистам политическую борьбу и уже в 1955 фактически потерял власть. На этом восьмилетняя эпоха маккартизма закончилась, а в 1957 Джозеф Маккарти в возрасте 48 лет умер от цирроза печени.

На следующий год Ноэл Игнатьев вступил в Коммунистическую партию США.

Товарищ Игнатьев — фигура эпическая, один из столпов современной западной повестки. Ноэл Игнатьев был одним из самых ярких врагов общества, однако далеко не единственным: начиная с 1960-х американские вузы и СМИ уже кишели его единомышленниками. Чтобы показать, как США докатились до нынешнего жалкого положения, достаточно кратко перечислить несколько фактов из жизни этого результативного борца против белой расы.

1. Сын еврейских иммигрантов из России.

2. Состоял в разных коммунистических партиях.

3. Подначивал негров на сталелитейном заводе на саботаж.

4. Боролся против штрейкбрехеров, лично портил станки.

5. Создавал марксистские дискуссионные группы.

6. Поступил по блату в Гарвардскую высшую школу, потом там же читал лекции.

7. Вёл академические исследования на тему упразднения белой расы.

8. Требовал считать расу «социальной конструкцией», а не научной реальностью.

9. Написал книгу про «белые привилегии», которую критиковали за подтасовку фактов.

10. Издал «Энциклопедию расы и расизма».

11. Продвигал лозунг «измена “белизне” — верность человечеству».

12. Реплика товарища Игнатьева: «цель “отмены” белой расы на первый взгляд настолько привлекательна, что некоторым может быть трудно поверить, что кто-то может быть против неё, кроме преданных сторонников превосходства белых».

13. Цитата из его журнала: «мы намерены продолжать избивать мертвых белых мужчин, а также живых, а также и женщин, до тех пор, пока социальная конструкция, известная как “белая раса”, не будет уничтожена — не “разрушена”, а уничтожена».

Повторюсь, это классическая карьера американского марксиста. Другие современные марксисты такие же, разница только в конкретных направлениях борьбы:

— борьба негров против белых угнетателей;

— борьба срамобесов против цисгендерных угнетателей;

— борьба бедных против богатых угнетателей;

— борьба планеты против двуногих угнетателей.

Прорехи, через которые Америку захватила старая немецкая ересь, находились в судах и в университетах. Если бы в США штрафовали за розжиг ненависти и вражды к социальной группе «белые», у Игнатьева не было бы ресурсов для широкой пропаганды деструктивных идей: его статьи не печатали бы, его книги не издавали бы, сам он вынужден был бы или уехать из страны, или замолчать. Если бы вузы США не были захвачены марксистами в 1950-х, когда маккартизм буквально выдавливал в преподавательскую деятельность самых деятельных врагов Америки, товарища Игнатьева даже не приняли бы в Гарвард, так как у него не было необходимого образования.

Теперь, впрочем, простых методов борьбы против марксизма у США уже не осталось: марксисты подмяли под себя практически всё, что хоть как-то относится к идеологии, от школ с вузами до газет, церквей и соцсетей.

Вместо завершения поста дежурно напомню, что подобных товарищей с избытком хватает и в России, причём по всем четырём направлениям они ведут свою разрушительную борьбу против общества практически открыто. Вузы, СМИ, бизнес-сообщество и государственная машина в России нашпигованы сейчас носителями левацких идей до такой степени, что марксисты представляют собой реальную силу, с которой приходится считаться. Если пустить всё на самотёк, эта сила с большой долей вероятности отправит нас в ту же гибельную пропасть, в которую уже падают европейские страны и США.