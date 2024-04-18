 

Аналитик Муртазин: смартфоны лучше менять раз в три года

18.04.2024, 11:50, Разное
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Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, рекомендует обновлять свой смартфон каждые три года, его мнение основывается на общем сроке службы и потребностях пользователя. Он отмечает, что смартфоны достаточно надежны и могут прослужить от двух до пяти лет при правильном обращении.

По словам Муртазина, с течением времени смартфон стареет, компоненты изнашиваются, включая батарею, которая может потерять емкость через два-три года эксплуатации. Это создает необходимость в обновлении устройства или замене его частей.

Кроме того, за три года на рынке появляются более современные модели смартфонов, которые превосходят предыдущие по параметрам экрана, камеры и другим характеристикам.

Данные из “МегаФон” и Yota показывают увеличение спроса на восстановленные смартфоны в период с января по март 2024 года в количественном выражении втрое и более чем в четыре раза в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.


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