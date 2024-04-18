 

В Дубае дети депутатов городской думы Орска собрали 10 миллионов рублей для помощи пострадавшим от наводнения

18.04.2024, 11:33, Разное
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Дети депутатов Орской городской думы, отдыхавшие в отеле небоскреба Бурдж-Халифа, смогли организовать сбор финансовой помощи для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. За несколько суток им удалось собрать внушительную сумму для помощи пострадавшим.

По словам одного из инициаторов сбора, Михаила Дрыпова, когда он находился в джакузи, его отец, депутат гордумы Орска позвонил и рассказал о случившемся в родном городе. Юноша немедленно организовал Telegram-чат с присутствующими в отеле россиянами, которые волею судеб тоже были детьми народных избранников Оренбургской области.

Инициативная группа россиян договорилась с администрацией отеля о проведении в концерт-холле сбора денег на помощь пострадавшим. Они рассказали присутствовавшим шейхам и другим высокопоставленным лицам о том, что не могут вернуться домой из-за сильнейшего наводнения, а в самом Орске страдают их родственники, простые люди из российской глубинки, которые остались без крова и которым требуется денежная помощь. Слова нашли отклик среди посетителей отеля, и они внесли на благотворительный счёт около 10 млн рублей.

– Конечно, мы внесли и свой вклад в пожертвования, правда, пришлось себя очень сильно ограничить,— рассказал инициатор благотворительного сбора, Михаил Дрыпов. — Мы договорились сократить время сеансов в спа, саунах и на массажных столах до одного часа, брать на шведском столу не более пяти блюд и не заказывать в ресторанах вино более, чем со столетней выдержкой с целью сэкономить деньги и направить их на помощь нашему любимому городу.

Сами же волонтёры уже рассказали о том, какая именно помощь ждёт жителей Орска. Жители, наиболее пострадавшие от наводнения уже в скором времени смогут посетить Дубай бизнес-классом, несколько дней провести в пятизвёздочном отеле и побыть зрителями на гран-при Дубая. Оставшиеся средства уйдут на восстановление самых административных строений Орска.

– Несмотря на тяжёлые обстоятельства, наши соотечественники смогли объединиться для помощи родному городу. Даже дети депутатов из оппозиционных ЛДПР и КПРФ смогли продемонстрировать единство ради общей цели. Мы обязательно рассмотрим предложение депутата Григория Дрыпова о присуждении ребятам государственных наград, — говорится в пресс-релизе на сайте городской думы Орска.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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