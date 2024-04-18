 

Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану

18.04.2024, 11:05, Разное
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Некоторые артисты, такие как Валерия, решают нанять частные охранные организации (ЧОП) для обеспечения своей безопасности. Например, у Валерии два охранника, которые работают посменно. Они получают фиксированную зарплату, в среднем около 150 тысяч рублей в месяц.

Интересные случаи происходят и с другими звездами. Например, Наташу Королеву однажды охраняли мужчины, которых она ошибочно приняла за своих телохранителей. Также известно, что муж Наташи Королевой Тарзан часто обеспечивает ей безопасность в повседневной жизни.

Киркоров и Лепс отличаются высоким уровнем безопасности. Они тратят около миллиона рублей в месяц на телохранителей. У этих артистов постоянно работают два профессиональных бодигарда, которые следят за их безопасностью днем и ночью. Кроме того, звезды тратят еще 500 тысяч рублей в месяц на ЧОП, который обеспечивает безопасность их концертов и мероприятий.

Основная цель такой усиленной охраны – защита от неадекватных фанатов и потенциальных угроз. Многие артисты стали задумываться о безопасности после теракта в “Крокусе”, когда владельцам концертного зала предъявили претензии к службе безопасности. Это привело к увеличению числа телохранителей и охранников у многих звезд.

Безопасность стала ключевым аспектом в жизни знаменитостей. Многие из них принимают дополнительные меры для обеспечения своей защиты в любой ситуации.


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