 

Глава Telecom Daily Кусков: телефон в режиме полета будет заряжаться быстрее

18.04.2024, 10:40, Разное
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Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, предложил оригинальный способ ускорить зарядку смартфона: перевести устройство в режим полета. По его словам, это позволит смартфону заряжаться быстрее, так как он не будет тратить энергию на внешние источники, такие как Wi-Fi, Bluetooth и сотовая связь.

Кусков также поделился советом о том, как продлить заряд телефона: необходимо отключить геолокацию, чтобы уменьшить потребление энергии.

Дмитрий Стринадюк из “МегаФона”, в свою очередь предупреждает, что активное использование смартфона во время зарядки может увеличить нагрузку на батарею, вызвать ее износ и снизить ее срок службы.


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