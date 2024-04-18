Администрация ЕАО пытается отсудить дальневосточный гектар у арабской семьи

Уроженец Сирии Али аль-Умара, получивший в 2019 году гражданство России и участок земли в рамках программы «Дальневосточный гектар», столкнулся с неожиданными трудностями.

Администрация Еврейской автономной области (ЕАО) обратилась в суд с требованием вернуть его землю в муниципальную собственность.

Во время войны против террористов в Сирии уроженец Голанских высот Али работал в российской ЧВК, благодаря чему получил право на получение гражданства, и в 2019 году наконец получил его вместе с женой и четырьмя детьми. Семья переселилась в Магаданскую область на границу с ЕАО и получила там земельный надел, на котором своими силами построила дом. Однако спустя пять лет на их пороге оказались чиновники из Биробиджана. Они заявили, что земля, которую выделили семье, на самом деле принадлежит их региону, и потребовали немедленно выселиться. На следующий день таблички на границе Магаданской области и ЕАО были сдвинуты почти на 10 километров, а Али аль-Умара получил повестку в Биробиджанский городской суд.

– Я не знаю, как это произошло, – сокрушается глава семейства. – Мы приехали в Магадан, а теперь тут уже Еврейская автономная область. Биробиджан просто присваивает себе новые и новые территории и плюёт при этом на устав ООН. Я пытался обратиться в адвокатскую контору, но тамошние адвокаты Лимберг, Кац и Шнеерсон в один голос уверяют, что действия администрации ЕАО законны, и шансов на успех в этом деле у меня нет. Я уже несколько раз вынужден был оставить свой дом из-за евреев, и не хочется, чтобы это произошло снова.

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