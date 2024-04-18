 

Борисов: работы по строительству нового стола на Восточном завершены на 40 процентов

18.04.2024, 9:30, Разное
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Президент РФ Владимир Путин призвал к ускорению завершения строительства нового стартового стола для ракеты “Ангара” на космодроме Восточный. Эту инструкцию он передал на совещании с главой госкорпорации “Роскосмос” Юрием Борисовым.

Борисов подтвердил, что на данный момент работы завершены на 40%. Он также отметил, что контроль за ходом работ осуществляется “Роскосмосом” в сотрудничестве с зампредседателем правительства Маратом Хуснуллиным и представителями Генеральной прокуратуры.

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса “Ангара-А5” состоялся 11 апреля с третьей попытки с космодрома Восточный. Ракета вывела на орбиту спутник “Гагаринец”.

По случаю успешного пуска, в Кремле поздравили работников ракетной отрасли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил слова поддержки и радости за это новое достижение.

В “Роскосмосе” заявили о выполнении всех поставленных задач в рамках этого запуска.


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