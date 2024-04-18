 

Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной

18.04.2024, 8:45, Разное
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С тех пор, как они стали редко встречаться, связь между матерью и дочерью ослабла. Ариадна даже просила матери не посещать ее выпускной, чтобы избежать ненужного внимания. В последние выходные Ариадна навестила мать в загородном доме, и Волочкова поделилась секретами воспитания.

Дочь Волочковой — 18-летняя студентка филологического факультета Высшей школы экономики. Она увлекается филологией, написав уже 250 стихотворений. Она также занимается дубляжом западных фильмов и мультфильмов. Волочкова описывает ее как очень разносторонне развитого человека.

В разговоре о визите дочери Волочкова подчеркнула, что цель ее приезда была проста — просто увидеть мать, обняться и поговорить. Она подчеркнула, что их отношения прекрасные, несмотря на редкие встречи из-за занятости обеих сторон.

Ариадна живет в городе у отца, так как его квартира находится ближе к центру. Она приезжает к матери по выходным, иногда с ночевкой, так как ей удобнее приезжать в выходные дни из-за занятости. Девушка также преподает английский и французский онлайн, что делает ее расписание еще более напряженным.

Анастасия отметила, что они не могут видеться каждый день из-за своих собственных проектов и обязанностей. Она также выразила недоумение по поводу критики за редкие встречи. Балерина подчеркнула, что ее дочь предпочитает не публиковаться и даже выбрала псевдоним, чтобы избежать ассоциаций только с ее именем. Ариадна стремится к тому, чтобы ее достижения были признаны независимо от связей с матерью.

Несмотря на редкие встречи и занятость обеих сторон, отношения между Анастасией Волочковой и ее дочерью Ариадной остаются теплыми и близкими. Для дочери важно сохранить свою независимость и достижения без ассоциирования с известной матерью.


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