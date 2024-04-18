Врач назвал брокколи самым полезным овощем

Брокколи, по мнению врача-гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой из медицинской компании “СберЗдоровье”, является одним из самых полезных овощей. В 100 граммах содержится практически полная дневная норма витаминов C и K, первый из которых играет важную роль в регулировании функций нервной системы, активации эндокринных желез, и помогает управлять стрессом, а второй необходим для улучшения свертываемости крови и укрепления костей.

Брокколи также богат клетчаткой, способствующей здоровью желудочно-кишечного тракта. Он содержит также кальций, магний, лютеин и каротиноиды, необходимые для здоровья глаз.

Врач-нутрициолог Игорь Строков также отметил пользу брюссельской капусты, считая её так же ценным, как и брокколи. Оба овоща являются богатым источником питательных веществ. Брокколи обычно богаче витамином C, в то время как брюссельская капуста более насыщена витамином K.

Брюссельская капуста также содержит витамины С, A, фолиевую кислоту, калий, марганец и железо. Её антиоксидантные свойства защищают клетки от повреждений, улучшают перистальтику кишечника, помогают поддерживать здоровый вес и снижают воспаление.