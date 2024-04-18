Мнение «аналитика»: О последнем упущенном шансе… Россия начинает проигрывать?

Говорят, в эту ночь в Киеве было особенно неспокойно. Повсюду раздавались «хлопки». И особенно громкие, сливающиеся в канонаду, на Банковой, где располагается Офис президента Украины. Также шумно было и на Воздухофлотском проспекте, у здания Минобороны. С начала «украинского кризиса» такого не было ещё ни разу.

То взлетали в воздух с шумом и свистом многочисленные пробки от шампанского. По слухам, уже к утру оно стало жутким дефицитом в столице. Но не «удар» по Джанкою праздновали украинские чиновники, а нечто гораздо более важное.

В американском Конгрессе сдвинулся с мёртвой точки и понёсся к финишной прямой многострадальный законопроект о помощи Украине объёмом около 60 млрд долл. Спикер нижней палаты Майк Джонсон всё же решился поставить его на голосование уже в эту субботу, 20 апреля, несмотря на возражения многих однопартийцев. При этом от всё же продавил свою линию, разнеся, вопреки позиции демократов, помощь Израилю, Тайваню и Украине по самостоятельным законодательным актам. Но президент #США Джо #Байден уже заявил, что он подпишет все эти законы по отдельности, как только они лягут к нему на стол. Мол, детали не важны, главное, чтобы нашлись #деньги.

А они в новом законопроекте, к разработке которого Майк Джонсон лично приложил руку, остались без изменений. Но были обставлены новыми условиями. Часть помощи Киеву должна быть предоставлена в кредит, о чём Вашингтону предстоит ещё заключить отдельный договор с украинскими властями. Но это не касается военной части законопроекта. И кроме того, часть кредита Белый дом имеет право «списать», проинформировав Конгресс о причинах такой щедрости. Кроме того, в течение 45 дней Администрация должна будет представить парламентариям стратегию США по Украине. Но эта обязанность вроде бы никак не увязана с выделением финансирования и собственно поставками оружия для ВСУ.

Если говорить о деньгах, то:

— 23 млрд долл. будут сразу же направлены Пентагону для восполнения «истощившихся» арсеналов;

— 27,1 млрд долл. — военная помощь Украине, но 11,3 млрд долл. из неё пойдут на «текущие военные операции #США в регионе»;

— ещё 9,5 млрд долл. — экономическая помощь «в кредит».

Но всё равно в деньгах получается солидно, хотя это финансирование не только на текущий, но и на следующий год.

Отдельно в законопроекте прописано требование к президенту передать Украине дальнобойные ракеты с радиусом действия 300 км. Но параллельно оговорено право последнего этого не делать, если он усмотрит в такой передаче «угрозу безопасности» США. То есть, по сути ситуация с ATACMS не меняется — в каком формате присылать их Украине и присылать ли вообще, будет решать лично Джо #Байден.

Принятие нового законопроекта, впрочем, ещё под вопросом. Многие республиканцы недовольны отходом Майка Джонсона от ранее согласованной партийной линии сначала уладить дела с границей Соединённых Штатов и лишь затем решать, как и чем помогать американским подопечным. Говорят, речь может зайти даже о смещении спикера с поста, чтобы не допустить голосования по законопроектам. Но времени у внутрипартийной оппозиции в обрез, а Майка Джонсона могут «спасти» его оппоненты из конкурирующей партии. Так что всё зыбко…

Но в любом случае Украина получила сигнал, что помощь от Америки всё же придёт. И этого уже достаточно для поднятия морального духа военных, который в последнее время упал. По крайней мере, появляется мотив «продержаться до лета», когда эта помощь, материализовавшись в виде ракет, снарядов, комплексов ПВО и проч., поступит на ЛБС.

И что тогда сделает #Россия, которая свою инициативу на поле боя «не успела» конвертировать в выход на границы тех регионов, которые указаны в её Конституции?

Снова перейдёт к позиционной обороне «от достигнутого»?

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