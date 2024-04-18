Недоношенная девочка, признанная мертвой, ожила, когда ее перед похоронами окропили святой водой

В Парагвае (Южная Америка) произошло то, что многие назвали настоящим чудом воскрешения. Новорожденный младенец женского пола, не подающий признаки жизни, был признан врачами мертвым и тут же передан семье для захоронения.

Но когда перед похоронами тело малютки обрызгали святой водой, младенец внезапно зашевелился.

Это произошло в прошлую пятницу, когда в региональную больницу Сьюдад-дель-Эсте была экстренно доставлена молодая женщина с беременностью на 32-й неделе, у которой случились проблемы с дыханием.

Во время оказания помощи врачи предположили, что из-за долгого лишения кислорода младенец в утробе может погибнуть, и что матери нужно срочно делать кесарево сечение, чтобы ребенок получил шанс на жизнь, хоть и будучи недоношенным.

Операция была успешно проведена, но извлеченная девочка не дышала, не двигалась и у нее не прослеживался пульс.

Не ясно, проводили ли врачи с ней реанимационные действия, и какие именно, но ребенок вскоре был признан мертвым и его тельце выдали на руки отцу ребенка – Игнасио Медина Вега. Тот тут же известил о печальной новости всю родню и они приняли решение хоронить младенца в тот же день.

Был тут же куплен маленький белый гроб, в который Вега положил мертвое тельце дочери. Позже было установлено, что в гробу тело девочки пролежало не менее четырех часов. Причем гроб был накрепко закрыт крышкой.

Когда к похоронам все было готово, то крышку гроба на время сняли, чтобы приглашенный священник обрызгал тельце девочки святой водой. И почти сразу после этого к гробу подошел ее дядя, чтобы попрощаться. И вдруг он увидел, что голова “мертвой” девочки пошевелилась…

Присмотревшись, он понял, что ему не показалось, и что младенец дышит, а его маленькое сердечно бьется в груди. Он позвал всю родню посмотреть на это чудо и затем “воскресшую” девочку повезли обратно в больницу Сьюдад-дель-Эсте.

Там врачи поместили ребенка в инкубатор в отделении интенсивной терапии, где девочка, вес которой всего 600 грамм, находится до сих пор, все еще обманывая смерть.

– Когда врач дотронулся до нее, она заплакала. Врачи сказали нам, что это было настоящее чудо. Самое серьезное, что мы, получается, могли похоронить ее заживо, – рассказал отец малышки.

Как сообщают местные СМИ, в честь чудесного воскрешения, родители девочки хотят дать ей имя Милагрос де Хесус (“Чудо Иисуса”).

Врачи пока дают “сдержанный прогноз” для ее состояния и пытаются понять, при каких обстоятельствах этот ребенок был признан мертвым и были ли проведены все нормативные процедуры для ее случая.

Представитель больницы Федерико Шродель заявил журналистам, что они не исключают возможности каталепсии – состояния, характеризующегося отсутствием реакции на внешние раздражители, потерей сознания и неподвижностью тела.

– Из-за недоношенности с ней могло случиться то, что она осталась практически без каких-либо признаков жизни, – добавил он.