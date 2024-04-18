 

Дроны с электрическим зарядом вызывали катастрофический ливень в Дубае

18.04.2024, 5:22, Разное
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), одна из самых засушливых стран мира, нашла инновационное решение проблемы нехватки воды. Они запустили в небо дроны, которые «поражают облака электрическим током», вызывая осадки, сообщает Daily Star.

Несмотря на недавний потоп, который привел к отмене рейсов и закрытию дорог, среднее количество осадков в Эмиратах составляет всего около четырех дюймов в год. В условиях изнуряющей летней жары, достигающей 49 градусов, местные жители остро нуждаются в живительной влаге.

В 2021 году страна внедрила технологию беспилотных летательных аппаратов, разработанную Университетом Рединга, в которой используются специализированные дроны, оснащенные приборами для выброса электрического заряда и датчиками. Операторы на земле направляют дроны к низко висящим облакам, где они выпускают заряд электричества.

Нарушая естественный баланс положительных и отрицательных зарядов в облаках, эти электрические разряды способствуют образованию дождевых капель. Дроны прошли предварительные испытания в Великобритании, где исследователи подчеркнули важность таких проектов по увеличению осадков в регионах с нехваткой воды.

После первого запуска дронов в ОАЭ Национальный центр метеорологии опубликовал видео, на котором видно, как на главном шоссе идет проливной дождь, затрудняя движение автомобилей. Беспилотники оказались настолько эффективными, что в некоторых частях страны были выпущены предупреждения.

Однако эта инновация вызвала неоднозначную реакцию у приезжих, жалующихся на «ненормальную» погоду в Дубае. Они утверждают, что дождь и молнии, обрушившиеся на город, хуже, чем в Англии.

Тем не менее, дроны с электрическим зарядом представляют собой потенциальное решение для проблемы нехватки воды в Эмиратах, дающее надежду на более дождливое будущее в одной из самых засушливых стран мира.


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