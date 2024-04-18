Мнение: Смысл законов об иноагентах

Сейчас борьба вокруг местного «закона об иноагентах» вовсю кипит в Грузии. Пророссийский парламент Грузии пытается ввести у себя в стране «иноагентов», чтобы их от души погнобить, а уличная оппозиция требует такой закон ни в коем случае не принимать. Это уже второй раунд: наши российские иноагенты (интересный каламбур) пытались протолкнуть «Закон об иноагентах» еще в прошлом году – но тогда народные волнения оппозиции этому помешали; теперь хотят все ж принять его, не мытьем, так катаньем.

Вопрос: а отчего вдруг такая повальная страсть у путинского режима? Сначала придумали его ввести в российское правовое поле – в 2012 году (до того «иноагенты» водились в совке – но сразу в уголовном смысле, «иностранный шпион» – это был при совке практически расстрел). Теперь вот навязывают его Грузии… Откуда эта экзотика?

Вариантов, очевидно, может быть два: или авторитарные правители начинают охоту на «иноагентов», что они все насквозь исконно-посконные почвенники-народники, коренные аборигены, хлебающие исключительно щи и исключительно народным лаптем, не признающие никакой «иностранщины» и желающие жить исключительно по заветам предков, типа закоренелые патриоты. Или второй вариант – коренные посконные народники, числящиеся самобытными правителями, пропитанными щщаным духом, сами давно находятся под прочным влиянием какой-то одной иностранной державы, а эта иностранная держава, не будь дура, ценит дикую страну аборигенов как свой важный актив и отнюдь не хочет, чтобы на «её» территорию совали свои клешни и жвалы какие-то другие, опоздавшие к раздаче иностранные державы и пытались там мутить воду – нарушая монополию «истинных хозяев» их (крипто)колонии.

С Грузией всё достаточно очевидно – там, конечно, вариант №2, т.е. страну контролируют именно агенты РФ, а хозяевам РФ совершенно не нужны на территории «своей» Грузии какие-то посторонние представители хоть США, хоть Англии, хоть какого-нибудь Китая. Поэтому внешним кукловодам из пряничного Кремля нужен закончик, позволяющий штемпелевать ЧУЖИХ иноагентов в Грузии, что твоих овец в отаре, и володеть землей Сакартвело без лишних помех.

Впрочем, даже при минимальном знакомстве с нашей страной родных осин становится ясно, что и в применении к самой РФ применим вариант №2 как наиболее вероятный: при помощи закона 2012 года и его последующих ужесточений НЕЧТО закрепило подконтрольность РФ именно ему и никому более. Думаю, что как и в случае с Грузией, закончик был/будет направлен главным образом против США. Как писал незабвенный классик Андрей Кивинов, «Это наша корова, и мы ее доим!»

А откуда сам упор на «борьбу с иностранщиной» во всех этих жутко «патриотичных» бантустанах? В более общем случае – просто потому, что все эти дикарские вожди считают угрозу «извне» значительно более опасной, чем «изнутри». Корневая причина – слабость местной экономики и, соответственно – слабость местной буржуазии, откуда следует отсутствие местной элиты. Вместо элиты в бантустанах – служивые люди, которые сегодня назначены «губернаторами» или «олигархами», а завтра в лучшем для себя случае служат телефонистами в Воркуте. Соответственно, никакая внутренняя оппозиция не может консолидироваться вокруг местных ресурсов – нподконтрольных властям внутренних ресурсов в бантустанах просто нет.

Зато «центры кристаллизации» могут предоставить снаружи, там-то ресурсы найдутся. Именно поэтому главное и единственное, чего боятся в нищих экономиках автократы – это только иностранное вмешательство. И всячески пытаются воткнуть иностранцам палки в колеса, любыми способами не пускать их в страну – под, конечно же, благовидными предлогами самобытности, патриотизма и невероятного градуса местной «духовности». Ну и подъема градуса ксенофобии, конечно же. Чего не сделаешь, как только ни оскотинишь собственное и без того не особо развитое население – лишь бы сохранить власть или, на худой конец, давнего и старого хозяина своего родного бантустана.