Мнение «аналитика»: О проклятых отщепенцах, изменниках и предателях… Разрыв шаблона?

Как нас уверяют, вся #Украина сражается за правое дело. Украинцы бьются за «ридну нэньку», за свою землю и вообще. А русские — якобы непонятно за что. За какую-то демилитаризацию, денацификацию и #крымнаш. А ещё — украинцы сплошь патриотичны, свидомы (что бы это ни значило), мужественны и отважны. Русские же — демотивированы, слабы, принуждаемы и мечтают, чтобы всё поскорее закончилось.

Так, по крайней мере, говорят истинно свободные люди, вовремя свалившие на «правоверный» Запад. А они врать уж точно не будут.

Внимание: вопрос.

Где больше «изменников» и «предателей»?

Там, где «героически бьются за своё» или там, где «трусливо посягают на чужое»?

Бытовая логика подсказывает… а судебная #статистика — показывает. Что всё не так однозначно.

В России общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году. Этот рост произошёл за счет увеличения числа обвинительных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже, а также по некоторым другим, косвенно связанным с СВО. Если в 2022 году за госизмену было вынесено 16 приговоров, то в прошлом году их было в два с половиной раза больше — 39. В прошлом году за шпионаж были осуждены девять человек, годом ранее — один. И, наконец, за дискредитацию использования Вооружённых Сил в целях защиты интересов страны и её граждан было вынесено 43 приговора, годом ранее — два.



Издание «Вёрстка» признано в РФ иноагентом

Если же говорить только о предъявленных обвинениях — иногда дела по таким статьям могут рассматриваться многими месяцами, а то и годами — то цифры станут ещё больше.



Издание «Медиазона» признано в РФ иноагентом

Более ста обвинённых в измене и шпионаже. На 146-миллионную страну.

Ну а как с этим на той стороне, у «мужественных» и «отважных»?



Источник «@yigal_ievin» пока ещё не признан в РФ иноагентом

В течение 2023 года на рассмотрении украинских судов находилось 1921 дело по статье «Государственная измена» и 2724 дела по статье «Коллаборационная деятельность». Это почти вдвое больше, чем в 2022 году. При этом, за прошлый год в украинских судах успели рассмотреть только 30% дел по статьям «Государственная измена» и «Коллаборационная деятельность», которые поступили судьям. Это на 7% меньше, чем в 2022 году. По рассмотренным делам осудили 326 обвиняемых в госизмене и 793 обвиняемых в коллаборационизме. Эту статистику привёл популярный в узких кругах «израильский» военный эксперт, бывший одессит Игаль Левин.

Грубо говоря, цифры различаются на порядок. И явно не в пользу «борцов за правое дело». Сравнение же стран в сопоставлении с актуальной численностью населения даст Украине ещё больше поводов для грустных мыслей.

Но как же так? Ведь по логике должно быть всё ровно наоборот, разве нет?

Или же бородатый #анекдот про «партизанский отряд с предателем» — не шутка, а суровая #правда жизни?

Слушайте, а может, проще и дешевле всех там банально перекупить, коли так?

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