Личное: “Вне ссор он очень любящий и заботливый”

В ситуации, когда стресса очень много, а сил очень мало, правка локуса – это расставить приоритеты, выбрать одно направление внимания и вкладывать силы только в это, переживать, соответственно, только об этом и думать только про это. А на остальное – забить. Это сленговое словечко “забить” отражает суть. Представьте, что вы закрываете все неважное или просто второстепенное, не самое важное, фанерой и забиваете, чтобы потом открыть и заняться всем этим, потом, когда сил будет больше, а стресса меньше.

Нельзя распыляться по всем направлениям. Ресурсы человека и так ограничены, а в случае стресса сил может стать совсем мало, и это надо хорошо рефлексировать.

olushka10

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Очень надеюсь письмо подойдет для разбора. Мне нужна помощь.

Постараюсь максимально кратко. После начала войны, мы с бывшим мужем решили перевезти детей в другую страну, где он живет и работает. На всякий случай. Детям по 14 лет. И по приезду он уговорил меня остаться, найти работу и устраивать свою жизнь, тк никто не знает что будет дальше и тд. Дети пошли в оч хорошую школу, а я решила поехать искать работу в страну моей мечты ( на тот момент) и думала потом забрать детей, как устроюсь. Вскоре дети сказали, что не хотят переезжать и будут жить с папой. Там школа очень хорошая и они нашли друзей. Вернуться я не могла, тк мои документы были в процессе регистрации и это заняло 6 месяцев.

В это время я познакомилась с мужчиной моим ровесником (нам по 40)

И через несколько свиданий он предложил жить вместе. Я согласилась. Он был очень заботливым и любящим. Переехала к нему с собакой, о чем предупреждала заранее. У меня чихуахуа 9-летняя. И он периодически метит. Знаю, что это большая проблема, но это был мой ребенок. Он метит-я убираю. Ругала его, но отучить не получилось. И когда мой мужчина (А.) увидел это, то был просто в ярости. Он запер собаку в комнате и запретил выпускать. Только на прогулку. Сказал, что займется его воспитанием. Я была в шоке. Понимаю, что для него это неприемлимо, а для меня это не проблема и уже в тот момент хотелось эти отношения завершить, но не было денег снять отдельное жилье. Собака жила в комнате несколько месяцев. Естественно я приходила к нему, сидела с ним, выводила гулять чаще. В отсутствии А. я иногда выпускала собаку побегать, поиграть в квартире. Случайно он узнал об этом и устроил мне такой скандал!!! Сказал, что я его постоянно обманываю и тд. Я все время нервничала и рыдала. Иногда казалось, что я вернусь с работы, а А. что-то сделал с собакой… Так начались наши ссоры.

Во время ссор он начал повышать на меня голос. Не просто повышать, а орать. Мог сделать это на улице при других людях. Вот ему что-то не понравилось и сразу начинает отчитывать и понеслась. Вне ссор он очень любящий и заботливый. Каждый день говорит мне комплименты, обнимает, целует, говорит как он мною восхищается.

Когда мы начали жить вместе я сразу предупредила, что по состоянию здоровья не могу забеременеть. Это уже много лет и если он хочет детей-то должен знать правду. Он сказал, что разберёмся. И через пару месяцев я забеременела. Это было действительно какое-то чудо. Он сказал, что мечтал об этом всю жизнь, но думал, что никогда не встретит подходящего человека, а как только увидел меня, то сразу понял, что мы будем вместе. И он очень счастлив. Бла-бла-бла. Я же была очень несчастлива. Я скучала по детям, чувствовала себя плохой матерью и казалось, что я бросила детей и завела себе нового. Было очень плохо.

(Вроде она не бросила детей. Дети с отцом, к ней не рвутся. И все у них нормально, в отличие от нее. Но она зачем-то добивает себя чувством вины в плюс к непростым отношениям. Надо отключить любые муки подобного рода и сожаления совсем, поскольку никакой конструктивной пользы от этого нет, только вред)

Несколько месяцев я не могла никому признаться в том, что беременна. Потом как-то смирилась.

В то же время А. воспользовался ситуацией и сказал, чтобы я выбирала: новая семья с ним и будущее для ребенка или собака. Т.к. он ненавидит мою собаку. Несколько месяцев я искала хорошую семью для собаки и отдала его. До сих пор я чувствую свою вину, хотя собака в очень хороших и любящих руках.

(И здесь вина перед собакой, как будто собаке было бы лучше остаться с ней в этих обстоятельствах. Или как будто она должна была выбрать собаку, а не ребенка. Или как будто она могла как-то заставить мужчину принять ее пса. Она поступила верно, но зачем-то расшатывает себя чувством вины. Как думаете, почему она так делает? Не зачем, а почему. Цели у этого нет, но есть причина)

Мы расписались.

Во время беременности он стал еще более агрессивным. Из-за того, что я не задвинула стул под стол или не перевернула вымытую чашку он мог орать на меня часами. Я старалась отстраниться, никак не реагировала, но в итоге всегда начинала рыдать, потому что выдержать это невозможно. И когда он видел это, то говорил «о! Наконец-то! Я рад, что ты чувствуешь то, что я чувствую! Хватит жалеть себя! ТЫ не жертва! Я-жертва в этих отношениях!»

Потом он затихал, потом он начинал истерику со слезами, и говорил, что он меня так сильно любит и вообще у нас нет проблем, только мелочи какие-то МНЕ надо поменять и все будет супер. После рыданий он опять становился агрессивным, тк я его не утешала и не жалела.

Начинал меня обзывать долбанная сука, тупая идиотка, чтоб ты сдохла. И опять это тянулось часами, днями. Он мог спрятать все деньги , мое зарядное и вещи, чтобы я никуда не ушла в его отсутствие. Хотя до этого выгонял из дома. Недавно спрятал паспорт, когда я сказала, что мне надо съездить на родину и сделать кое-какие документы..

(Автору не позавидуешь, мужчина вспыльчив, эмоционально не устойчив, плохо владеет собой. Но похоже, что у автора нет возможности уйти от мужчины, зависимость от него велика, и экономическая, и юридическая, и эмоциональная тоже. При всей его вспыльчивости вред его пока ограничивается только ором. А ор – это не самое опасное для жизни)

Ребенок родился, ситуация усугубилась. Каждый мой шаг он комментировал и говорил, что это не правильно, хотя ни одной книжки по воспитанию детей в жизни не прочитал. И практически совсем мне не помогал. Короче это все зашло оч далеко.

Во время очередной из ссор он кричал, что в жизни не отдаст мне ребенка и чтобы я немедленно убиралась из его квартиры. Кстати ссора началась, потому что я как-то не так положила пеленку в кроватку ( по его мнению) и когда он брал ребенка, то поднял его вместе с этой пеленкой и это его взбесило… Это длилось несколько дней. Я сказала, что не могу потерять ребенка и готова делать все, что угодно. Он сказал «поздно! Я уже спланировал нашу жизнь без тебя» и я была в такой панике, что пошла на крышу и мне реально не хотелось жить. Получается, что я потеряла всех детей. И нет смысла что-то продолжать.

Но я знаю, что не могу причинить такую боль детям и покончить с собой. Я просто надеялась, что со мной что-то случится и все. И чтобы никогда никто не вспоминал обо мне. Хочу просто исчезнуть.

Когда я вернулась домой, дома уже была полиция. Муж сказал, что думал, что я мертва и был в истерике несколько часов. Он еще долго мне припоминал, что я нанесла ему непоправимую травму в этот момент. Я же сказала полиции, что мне просто надо было побыть одной. В итоге поставили диагноз послеродовая депрессия, прописали антидепрессанты.

Хотя я объясняла, что мое состояние связано не с родами, а с отношениями. Короче после этого он заявил, что теперь при разводе точно никто мне ребенка не оставит. Но он не хочет разводиться, потому что любит меня! И что я самая лучшая мама и тд, и наши проблемы-это мелочи. И мы со всем справимся.

(У автора нервное истощение. Завтра или послезавтра в своем канале ТГ расскажу упражнение для развития толстокожести. Всем, кого все нервирует, у кого нервы на взводе, как будто обнажены, может быть актуально)

Все-равно все продолжается по старому сценарию.

Сейчас я его так сильно ненавижу, что желаю ему всего плохого…. Хотя я не такой человек!!!!! В моей стране я бы никогда не продолжала встречаться с ним. Но сейчас я полностью зависима по финансам, тк в декретном и очень боюсь, что он отсудит ребенка. Он европеец.

Усугубляет еще то, что он каждый день курит марихуану и не по разу. Я об этом узнала не сразу. Здесь это разрешено к сожалению. А я терпеть не могу. Как только он делает косяк я ухожу в комнату и реву… даже не знаю почему на меня так это действует. Возможно потому, что он и так пассивный овощ, а после курева вдвойне. И это мой муж…

(Автор ревет и тратит силы на это вместо того, чтобы смириться и успокоиться. Главная проблема – их ссоры, вот эту проблему надо решать. Пусть он делает что угодно, если не орет, главное – ее возможность заботиться о ребенке и спокойно его растить. Когда ребенок подрастет, автор сможет заняться своей финансовой и прочей независимостью. Скорее всего, если она перестанет рыдать из-за его курения и бороться с этим, он станет намного реже ссориться с ней)

Его настроение постоянно резко меняется вверх-вниз и даже когда все хорошо, я напряжена и жду подвоха. Я не могу разговаривать с ним ласково даже в дни затишья. Стараюсь минимально контактировать и не смотреть на него. Он постоянно кричит : «смотри мне в глаза, когда я говорю с тобой, долбанная сука», а я не могу. Мне так сильно противно… а это его злит еще больше. Заставляю себя, чтобы не провоцировать.

(Автор обижена на мужа, ненавидит его за все оскорбления, за собаку и за всю нервотрепку, и это понятно. Но так же она сгружает на него все то, в чем он не виноват. Например, “потерю детей”, хотя детей она не потеряла, они живы-здоровы и она сможет общаться с ними, когда все станет стабильней. Похоже, муж все же любит автора, несмотря на свой дурной характер. То есть он не настолько плох, как она старается думать. Как думаете, почему она держит фокус на обиде и ненависти?)

Секса у нас нет. Он заявил: «я вижу, что ты хочешь секса, но я тебя не хочу, потому что ты долбанная сука, а у меня на сук не стоит. И никто в мире не захочет такую как ты. Только какой-нибудь идиот». Недавно я спросила могу ли я с кем-нибудь встречаться просто для секса, потому что мне это нужно и мне плохо.. Так сказал, что меня только это и заботит, и почему я хочу с кем-то встречаться, когда он здесь и каждый день надеется, что я подойду и обниму его, и что он хочет меня и готов прямо сейчас. То есть я уже перестала быть сукой ? Потом он рыдал и сказал, что теперь не может идти на работу и я ему испортила очередной день.

(Секс – это точно не то, о чем сейчас надо переживать. Пока нужно как-то выжить и немного встать на ноги. И дразнить мужа тем, автору хотелось бы с кем-то встречаться для секса, имея грудного ребенка, очень плохая идея)

Самое интересное, что каждый раз он начинает ссору, начинает кричать, а потом говорит, что это я устраиваю скандалы… Хотя я вообще молчу и стараюсь обстрагироваться. Если начинаю говорить что-то, то слышу в ответ: это не правда, это твои фантазии, ты не видишь реальности и тд. И я реально начинаю не понимать, где правда, а где нет…. Но после ссор он до сих пор плачет, что любит меня и что все у нас будет хорошо…

(Он сожалеет о своей несдержанности. Автору скорее всего придется уйти от этого вспыльчивого человека, но пока ей нужно встать на ноги и защитить свои права на ребенка, поэтому лучше сфокусироваться на этом)

Он начал сессии с психологом. Настаивает на совместных, но мы уже пробовали и он каждый раз устраивал мне скандал, потому что ему не понравилось, что я сказала. Например я сказала, что ребенку уже несколько месяцев, а он целыми днями играет, курит марихуану. И он все это время не работал. Помощи ноль, хоть я очень устала, да и не 20 лет уже. Он визжал, что он так делает, потому что в депрессии и я, чертова сука, не понимаю этого. Я-то тоже в депрессии, но я забочусь о малыше днем и ночью, потому что это важнее всего. Поэтому меня пугают совместные сессии с ним.

(Надо перестать его обвинять, поняв, что обвинения вызывают только встречные нападки и агрессию)

Деньгами тоже упрекает, хотя я трачу только на еду. Не помню когда делала маникюр/педикюр. Шоппинги не устраиваю. Каждый поход за продуктами-я должна попросить деньги. С запасом он не хочет давать. Хочет, чтобы просила. Когда ребенку было 3 месяца, после очередного его скандала, что я спускаю все деньги (!!!) я сказала, что буду выходить на работу и надо ребенка устраивать в сад ( здесь с 3 мес). Я не хочу этого делать, но мне нужно было увидеть его реакцию. И он сказал, что я просто не хочу заботиться о ребенке и я плохая мать! То есть не работаю-плохо, хочу работать-плохо. Я в тупике…

(Хорошая идея – отдать в сад и пойти на работу. Например, когда ребенку будет год или полтора. Только этот вопрос надо ставить не в виде упрека и наказания, а предложить как вариант финансового облегчения и смягчения бытовых конфликтов. И хорошо бы убедить его, что выход на работу никак не будет связан с идеей встречаться с кем-то. Иначе это вызовет еще больше ссор)

Многие скажут, что надо было делать аборт, но здесь они запрещены и у меня долго не было документов для выезда. Я думала об этом. Но сейчас не могу надышаться моим ребеночком и не хочу об этом даже слышать.

(Вряд ли кто-то вменяемый скажет про родившегося ребенка такое. Отлично, что не смотря на плохое состояние, радость от ребенка есть. Значит надо составить план, как действовать себе и ему на пользу. Нужно как-то дожить до того времени, как ребенок пойдет в сад, а автор – на работу, нужно адаптироваться в этой стране, а за это время не испортить отношения еще больше, а лучше сделать их более спокойными и уважительными. Потом можно будет подать на развод, если отношения лучше не станут, но копить ненависть и обиду для развода не нужно, наоборот нужно попытаться наладить человеческие отношения, насколько это возможно. Приоритет – интересы ребенка и собственная устойчивость)

Даже не знаю что хочу получить от этого письма. Может просто совет. Спасибо, что выслушали.