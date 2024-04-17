Стресс опаснее жирной пищи для здоровья сердца

Уже давно известно, что высокий холестерин вреден для сердечно-сосудистой системы. Часто это связывают с несбалансированным питанием. Но кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что наш враг не только в тарелке.

Кореневич предупреждает о последствиях:

“Высокий холестерин ведет к атеросклерозу, тромбозу и даже смерти”. Она утверждает, что пища, богатая насыщенными жирами и трансжирами, действительно увеличивает уровень “плохого” холестерина. Но еще более опасным для сердца является стресс.

“Существуют исследования, показывающие, что причиной атеросклероза, гипертонии и диабета, прежде всего, является хронический стресс, а не питание”, — отмечает врач.

Она подчеркивает, что даже правильное питание не может компенсировать постоянный стресс. Кореневич рассказывает о случаях, когда люди без избыточного веса и правильного питания страдали от серьезных проблем с сердцем из-за стресса.

“Кортизол, гормон стресса, увеличивает холестерин, сахар и давление, что приводит к проблемам со здоровьем”, — добавляет она.