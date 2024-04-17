 

Влияние мобильных телефонов на опухоли мозга: миф или реальность?

17.04.2024, 16:55, Разное
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Онколог Фархад Джабаров разделился своим мнением относительно влияния мобильных телефонов на возникновение опухолей в мозге. По его словам, исследования долгое время проводились в этой области, но официально не подтверждено увеличение заболеваемости из-за использования мобильных устройств.

Он также отметил, что канцерогенами для мозга являются другие факторы, такие как асбест, ультрафиолетовые лучи и радиация. Люди с историей травм головы или инсультов также более подвержены риску развития опухолей, а генетический фактор также играет свою роль.

По мнению специалиста, ранние симптомы опухолей мозга могут быть легко спутаны с депрессией, но со временем симптомы усиливаются, включая стойкие головные боли.

Джабаров также предостерегает о следующих признаках, которые могут указывать на проблемы с мозгом и требуют медицинского вмешательства:

– Постоянные головные боли;
– Судороги;
– Проблемы с позвоночником;
– Нарушения речи;
– Снижение внимания к окружающему.


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