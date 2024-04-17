Стиль и комфорт: как носить брюки-парашюты в повседневных и праздничных образах

Занимая золотую середину между спортивными штанами и удобными карго, штаны-парашюты сочетают в себе объем и свободный крой. При их кажущейся принадлежности к уличной моде может показаться, что варианты нарядов с модным хитом ограничиваются исключительно повседневными образами. Однако не спешите с выводами. Расскажем о разных луках, которые можно создавать с помощью стильных брючек, ставших свежим трендом весны.

Часть уличной моды

Брюки-парашюты получили свое название благодаря легкому, шуршащему нейлону, из которого они были сделаны. В 80-х годах эти мешковатые штаны стали частью фирменного стиля брейкдансеров и приобрели популярность благодаря такой музыкальной иконе, как MC Hammer. А в нулевых уже поп-звезды щеголяли в моделях этих брюк с очень низкой посадкой, которые стали неотъемлемой частью уличной моды.

Отличительные черты штанов – их объем и легкость, которые дарят ощущение воздушности и непринужденности. Балансирующие на грани спортивного стиля и повседневного шика, брюки-парашюты открывают простор для смелых модных решений. Как же носить стильный хит, чтобы создать не только повседневный, но и праздничный образ?

С укороченным топом

Брюки-парашюты сами по себе выглядят просто потрясающе, но их воздействие на окружающих можно усилить, выбрав полностью монохромный образ. Роскошный микс с легкой майкой, не скрывающей животик, – это сочетание, олицетворяющее урбанистический стиль и комфорт. Особенностью брючек является их свободный крой, который великолепно уравновешивается коротким топом, что подчеркивает силуэт и добавляет в образ нотки шика.

С пиджаком

Широкие брюки-парашюты отлично сочетаются с элегантными пиджаками, что делает их частью не только уличной моды, но и делового стиля. Чтобы завершить непринужденный образ, достаточно надеть топ нейтральных тонов, который будет идеально вписываться в офисный лук.

С вязаным жилетом

Добавить нотки гламура расслабленному образу можно с помощью яркого вязаного жилета. Чтобы создать непрерывную линии от талии, выберите пару массивных кроссовок или ботинок на толстой подошве того же цвета, что и брюки.

С бюстье и пиджаком

Брюки-парашюты благодаря свободному крою и универсальности открывают простор для стильных экспериментов. Комбинация с бюстье и пиджаком превращает повседневный наряд в изысканный ансамбль, идеально сочетающий в себе чувственность и элегантность.

Экспериментируйте с текстурой и цветом нижнего белья, используя контрастные или дополняющие друг друга цвета для создания запоминающегося образа, а подбирая объемный пиджак, следите за тем, чтобы он гармонично сочетался с линией брюк, не перегружая образ.

С топом с оборками

Брюки-парашюты как элемент современной моды отлично сочетаются с топами с оборками, и такое игривый микс создает динамичный образ. Комбинация противоположностей в духе городского романтика – мягкие, женственные линии верха и мешковатые штаны – смотрится очень эффектно.

Элегантные босоножки добавят луку нотки роскоши, а модные кроссовки создадут дерзкий, более повседневный вайб.

С рубашкой с воротником

Брюки-парашюты выделяются благодаря свободному фасону, поэтому имеет смысл добавить структурированный верх при составлении элегантного образа. Укороченная шелковая или шифоновая рубашка с воротником в тон штанам добавляет спортивному аутфиту невыразимое очарование.

С приталенным блейзером

Отличающиеся своим свободным кроем, модные брюки не всегда должны доминировать в образе. И чтобы уравновесить силуэт, можно сделать ставку на приталенный блейзер, который станет ключом к созданию изысканного лука. Удлиненный пиджак скроет линию талии, а укороченная модель, наоборот, сделает на ней акцент, подчеркнув женственность форм.

Блестящий металлик

Ансамбль из брюк-парашютов и верха, выполненных в стиле металлик, – самое смелое заявление этого сезона. Текстиль с футуристическим блеском позволяет создать эффектный образ, который идеально подойдет для выхода в свет.

Если вы решите надеть металлические брюки-парашюты с верхом в схожей палитре, подберите аксессуары более нейтральных оттенков, чтобы не перегрузить образ.

Колор-блок

Создайте запоминающийся и стильный лук с брюками-парашютами, используя палитру всего из двух цветов: выберите глубокий и яркий оттенок для штанов и уравновесьте его спокойными, нейтральными тонами для верха и аксессуаров. Такой метод подбора одежды позволит достичь гармонии в ансамбле, создав аутфит, который бросает вызов, сохраняя при этом простоту и легкость.

Брюки, ставшие модным хитом весенней моды и маст-хэвом для тех, кто ищет в одежде сочетание практичности и дерзости, находятся на самом пике своей популярности. Благодаря универсальному крою они предоставляют свободу для экспериментов. Независимо от предпочтений, брюки-парашюты помогут создать разнообразные образы от спортивного лука до элегантного гламура.