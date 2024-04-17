 

Члены ЛДПР, узнавшие полное название партии, массово пишут заявления о выходе и сжигают партбилеты

17.04.2024, 13:33, Разное
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На региональном съезде партии ЛДПР в Уссурийске порядка 50 делегатов подали заявления о выходе из партии, впервые узнав её полное название.

На транспаранте, украшавшем зал и выполненном в «фирменных» сине-жёлтых цветах, было большими буквами написано: «Либерально-демократическая партия России». Увидев его, партийцы сначала начали требовать «убрать это безобразие» и обвиняли организаторов в «пропаганде Украины и либерализма».

– Никогда не думал, что в компании таких людей. Думал, мы тут патриоты, а оказалось – либерастня одна. Плюнуть и растереть, – заявил один из участников демарша, не назвавший своего имени.

После этих событий руководство ЛДПР решило проработать ребрендинг с сохранением известного названия, но уже без привязки к сомнительным политическим идеям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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