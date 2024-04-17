 

“За рулем” объяснили, почему нельзя ездить на зимних шинах летом

17.04.2024, 13:20, Разное
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Портал “За рулем” информирует о том, что в летний период зимние шины теряют свои характеристики сцепления на дороге из-за изменения температурного режима. В условиях теплой погоды асфальт нагревается, что приводит к потере эффективности зимних шин, так как они оптимизированы для работы при низких температурах.

Этот факт негативно сказывается на способности шин обеспечивать хорошее сцепление с дорогой как при движении в прямом направлении, так и при поворотах.

Согласно предоставленной информации, летом протектор зимних шин настолько мягкий, что буквально “растворяется” на горячем асфальте, что в свою очередь приводит к ухудшению устойчивости автомобиля при поворотах и резком изменении направления движения.

Помимо этого, стоит отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП, за использование шипованных шин в период с июня по август включительно предусмотрено наложение штрафа в размере 500 рублей.


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