 

Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым

17.04.2024, 12:44, Разное
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Муцениеце отказалась давать развернутый комментарии по поводу слов Кологривого. При этом она подчеркнула, что обязательно посмотрит высказывания актера. На вопрос о том, не вызвало ли у нее вопросов поведение Кологривого, актриса лишь ответила: “Я просто передаю Никите привет”.

Стоит отметить, что Никита Кологривый признался в измене своей бывшей жене, Александрине Питиримовой, с Агатой Муцениеце. Роман артистов якобы закрутился во время съемок фильма “Я медведь”, где они играли влюбленную пару.

Звезда сериала “Слово пацана” и его супруга развелись в 2023 году, хотя оба отрицали, что причиной был роман на стороне. У них есть общий ребенок, которого они воспитывают.

Реакция Муцениеце на эту ситуацию вызвала интерес у публики и стала предметом обсуждений в СМИ. Актриса, сохраняя спокойствие и избегая скандальных комментариев, послала вполне однозначный сигнал о своем отношении к произошедшему.

Напомним, ранее Кологривый выражал сожаление о причиненной боли возлюбленной и подчеркнул важность заботы, интимной близости и диалога в отношениях. Актер отметил, что ложь и неопределенность в отношениях неприемлемы. Никита признался, что стремился к свободе, но внешне пытался выглядеть как приличный муж.


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