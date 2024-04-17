Дуров недоволен уровнем безопасности в США

Павел Дуров, сооснователь Telegram, выразил сомнения относительно безопасности американских платформ во время интервью с журналистом Такером Карлсоном. Дуров подчеркнул возможность взлома своих электронных устройств и отметил, что несмотря на эту угрозу, люди продолжат использовать продукцию от Apple и устройства с операционной системой Android.

Он поделился своим взглядом на американские платформы, основанный на личном опыте, выразив недоверие к их безопасности.

Тем временем, Карлсон обратил внимание на оправдания американского правительства шпионажа в интересах безопасности, утверждая, что безопасность должна включать в себя конфиденциальность и отсутствие навязчивого наблюдения.

Этот разговор призвал к обсуждению вопросов безопасности и конфиденциальности в цифровом мире, акцентируя важность защиты личной информации.