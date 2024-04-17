Американский фигурист Малинин признался, что дома общается на русском

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин признался, что ему бывает сложно читать и писать на русском языке. Эту информацию пишет Sports.

По его словам, более легким для него является чтение на английском языке, чем на русском. Хотя он также способен прочитать по-русски, это требует больше времени. Малинин утверждает, что, хотя он может обойтись без гугл-переводчика, иногда все же сталкивается с трудностями. Таким образом, он не считает себя полностью владеющим русским языком, хотя может говорить и понимать его. Проблемы возникают именно с чтением и письмом. Он также упомянул, что дома общается только на русском языке и посещал русскоязычный детский сад.

Малинин добился победы в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. Его общий результат после двух программ составил 333,76 балла, что стало новым мировым рекордом. Второе место на чемпионате мира занял японец Юма Кагияма, который набрал 309,65 балла. Представитель Франции Адам Сяо Хим Фа завершил тройку лидеров с результатом 284,39 балла.

В ходе своего выступления на чемпионате мира Малинин продемонстрировал шесть четверных прыжков. Он стал первым фигуристом в мире, который смог успешно исполнить четверной аксель.