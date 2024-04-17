Новый iPhone 16 Pro: увеличенный объем памяти и другие обновления

Согласно информации от портала Macobserver, выпускаемый этой осенью iPhone 16 Pro получит значительное увеличение встроенной памяти в базовой версии.

В настоящее время базовые модели iPhone 15 предлагают всего 128 ГБ встроенной памяти, за исключением iPhone 15 Pro Max, который оснащен 256 ГБ накопителем. Однако, по данным источника, iPhone 16 Pro также будет иметь встроенную память на 256 ГБ.

При этом, вероятно, базовые модели iPhone 16 и 16 Plus останутся с объемом памяти в 128 ГБ, что может оказаться недостаточным для флагманских устройств к концу 2024 года.

В прошлом году Apple увеличила минимальный объем памяти в iPhone 15 Pro Max до 256 ГБ, что повлекло за собой увеличение стоимости устройства на $100. Пока неизвестно, повлечет ли подобное изменение в iPhone 16 Pro увеличение его цены до $999 или Apple сохранит текущий ценник.

Слухи также указывают на то, что iPhone 16 Pro получит экран увеличенной диагонали до 6,3 дюйма, а у iPhone 16 Pro Max — до 6,9 дюйма. В настоящее время используются дисплеи с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Ожидается, что презентация iPhone 16 состоится в сентябре 2024 года.