 

Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений

17.04.2024, 10:30, Разное
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Катерина улетела в США, где отметила день рождения в одиночестве, вызвав у поклонников предположения о сердечных ранах, которые ей пришлось залечивать. Тем временем Гарик предпринял отчаянные попытки вернуть бывшую жену, несмотря на намеки со стороны Кристины в соцсетях.

Нежные поздравления с днем рождения от Кристины вызвали радостные ожидания у фанатов, но, похоже, Харламову не удалось вернуть ее. В результате он снова сошелся с Катериной Ковальчук.

В личном блоге Гарик объявил о воссоединении с экс-возлюбленной, опубликовав видео, где они вместе едут в автомобиле. В ролике Гарик выглядит расслабленно и напевает романтическую песню. Поклонники были обрадованы этой новостью, хотя ранее сам Харламов заявил, что не собирается снова жениться.

На премьере фильма “Теща” Гарик подтвердил свое нежелание вступать в брак в ближайшее время, отметив, что двух разводов для него достаточно. Эти слова могли задеть Катерину, что, возможно, послужило причиной ее решения больше не тратить время на бесперспективные отношения.


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