Алла Пугачёва рассказала, как сбила иранский дрон банкой хумуса

Народная артистка СССР Алла Пугачёва во время атаки иранских ударных дронов на Тель-Авив встала на защиту Родины.

Увидев движущийся на небольшой высоте беспилотник, она взяла в холодильнике банку хумуса, прицелилась и поразила ей летательный аппарат.

Метким броском певица повредила навигационную систему дрона, из-за чего он потерял ориентацию и упал на землю. Пугачёва и ранее неоднократно делом доказывала свою патриотическую позицию. Так, во время атаки ХАМАС она на максимальной громкости включила свои современные хиты на магнитофоне, чем отпугнула террористов от кибуца. Алла Борисовна уверена: каждый ответственный гражданин должен делать всё для защиты своей Родины в опасной ситуации. А израильтян, которые под разными предлогами покинули страну во время атаки Ирана, она называет трусами и предателями.

– Даже я могу сбить беспилотник, а ведь я не военная, – говорит Пугачёва. – Если все возьмут в руку по банке хумуса, режим аятолл рухнет. Вы просто трусливо бежите в якобы безопасную Армению, в якобы безопасную Сербию и другие страны вместо того, чтобы остаться со своим народом, со своей страной, и оборонять её до последней капли крови. Иранцы нас не запугают. Израиль победит, как победил Гитлера.

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