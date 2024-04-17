Россияне верят в инопланетян и смотрят Netflix

Согласно опросу, проведенному в преддверии Дня космонавтики сетью семейных фиджитал-парков Hello Park, 27% россиян верят в существование инопланетян. Еще 42% допускают возможность внеземной жизни, а 5% верили в нее в детстве, но со временем перестали.

Почти половина (46%) верующих в инопланетян основывают свое мнение на научных гипотезах и фактах о космосе. 17% пришли к вере после просмотра фантастических фильмов, 16% – после прочтения книг, а 7% – после того, как им приснились инопланетяне. 14% опрошенных утверждают, что видели НЛО.

Большинство респондентов (54%) затрудняются описать внешний вид инопланетян, считая, что они не похожи ни на что известное человечеству. Однако 20% предполагают, что они могут быть похожи на людей. 10% представляют их в виде энергетических или световых сущностей, 4% – в виде животных или насекомых, а 3% – в виде роботов. Лишь 9% придерживаются стереотипного образа «зеленых человечков».

Если бы респондентам довелось встретить инопланетянина, 34% вели бы себя осторожно и наблюдали бы за ним издалека. 17% попытались бы установить контакт, 10% убежали бы, 5% сделали бы фото или селфи, а 4% позвонили бы в полицию. 30% не поверили бы своим глазам и решили бы, что им просто нужно отдохнуть.

Тем временем в документальном сериале Netflix «Файлы необъяснимого» был представлен свидетель странного похищения инопланетянами, которое произошло в 1973 году в Миссисипи.

Свидетельница произошедшего похищения Мария Блэр заявила, что была свидетелем того, как пятифутовые инопланетяне появились из НЛО овальной формы с мигающими синими огнями. Она утверждает, что инопланетяне подобрали двух рыбаков, Кэлвина Паркера и Чарли Хиксона, и подняли их в ночное небо.

– Они были без сознания, когда вернулись, – рассказала Блэр.

Блэр в течение десятилетий хранила эти воспоминания в секрете, опасаясь насмешек. Однако в 2023 году она поделилась своими видеосвидетельствами с Daily Mail.

Исследователи НЛО Филип Мэнтл и доктор Айрин Скотт дважды брали интервью у Блэр. Они заявили, что она последовательно придерживалась своей истории.

Блэр также утверждает, что она видела, как НЛО летал взад-вперед в небе так, как не может летать самолет, и что она близко столкнулась с одним существом, которое, как она убеждена, не было рыбой.

– Мы не искали внимания журналистов, денег или славы, – отметил Мэнтл.

Старшая дочь Блэр Анджела Мария также вспомнила об этом событии. Она сказала, что ее мать всегда задавалась вопросом, что случилось с Паркером и Хиксоном.

История Блэр проливает новый свет на это дело, которое было снова освещено благодаря документальному сериалу Netflix «Файлы необъяснимого».

Паркер и Хиксон, которые умерли в 2023 и 2011 годах, ранее утверждали, что были похищены инопланетянами. Паркер сказал, что отбивался от инопланетянина, который обхватил его за шею. Блэр утверждает, что инопланетяне дважды покидали корабль, чтобы забрать Паркера и Хиксона, и что корабль немедленно взлетел, когда они возвратились на него.

Похищение в Паскагуле так и остается загадкой, которая продолжает интриговать исследователей НЛО и любителей загадок. Свидетельство Блэр добавляет больше загадок этому необъяснимому событию.