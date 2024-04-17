 

Мнение «аналитика»: О пощёчине «русофобам»… Ещё один союзник уходит от НАТО?

17.04.2024, 5:55, Разное
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Случилось непредвиденное. На украинской «Крымской платформе», проходящей теперь в Болгарии, официальный турецкий представитель неожиданно выдал базу. И это прозвучало для собравшихся «русофобов», как гром среди ясного неба. О чём не замедлили сообщить все влиятельные каналы, типа «Крымской весны» и «ПолитНавигатора».

Случилось страшное

Гендиректор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк предъявил претензии… к #НАТО вместо осуждения России.

«Мы не говорим о том, что происходит в Газе, хотя количество гражданских, убитых в секторе превосходит количество гражданских, убитых в ходе “украинского кризиса”, — возмутился турецкий дипломат. — И это за гораздо более короткий период. Количество женщин и детей намного больше. Мы не можем закрывать наши глаза на эту трагедию. Нам нужно иметь целостную и последовательную позицию. Если вы хотите поддержки Украины от [глобального] Юга нам нужно также обращать внимание на эти проблемы».

На этом турецкий представитель не остановился. Критике подверг он и западную помощь Киеву. Мол, она — за наш счёт.

«#Украина обращается к союзникам по поводу предоставления «Патриотов», чтобы перехватывать российские баллистические ракеты. Но нам также необходимы эти системы ПВО для обеспечения безопасности нашего неба. Сейчас у нас есть только один испанский «Патриот». Другие союзники [по НАТО] накладывают на нас #санкции. Мы не можем достигнуть настоящего единства», — подчеркнул Басат Озтюрк.

И выразил обиду на союзников за то, что его страну не допускают к совместным программам по Украине. То есть, к самым хлебным проектам и к настоящим деньгам.

«Мы поддерживаем Украину в ряде направлений, хотя нас исключают из большинства европейских проектов, таких как восстановление Украины или совместная закупка амуниции для Украины. Мы тут много говорим про “единство”, однако о каком единстве может идти речь, если один союзник исключается по инициативе других союзников?», – возмущался турок.

Это всё немедленно было интерпретировано российской стороной как «пощёчина» коллективному Западу и символ отдаления от него стран глобального Юга. Мол, все там видят «двойные стандарты» в отношении Израиля и России, а потому переходят на сторону правды. А Запад сам остаётся в изоляции.

Но…

Ведь на самом деле что говорит турок?

Что страны глобального Юга коллективному Западу не враги. Что в целом они на украинской стороне и готовы Украине помогать больше. Только не за свой счёт, как, впрочем, и сам Запад. При этом, они хотели бы без помех пользоваться безвыходным положением России и делать на торговле с ней свои маленькие гешефты. Покупать российские ресурсы задёшево и перепродавать западные товары задорого. Ну и к самым лакомым проектам по «восстановлению Украины» за российский счёт тоже хотят быть допущены. А если денег от последних окажется достаточно, то поддержка «южан» России вовсе сойдёт на нет.

То есть, Запад всех с лёгкостью «перекупит», если захочет. И пока торг лишь о цене.

Сторгуются?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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