Мнение: А любовь прошла стороной

Да, надо ж отметить Юбилей! 75 лет – не шутка. Всегда любил Аллу Борисовну, возмущение идиотов, что она, дескать, “вульгарная” и “пошлая”, никогда не разделял. Вульгарная и пошлая – это страна, в которой мы живем; а Борисовна всегда была великолепна. Вот, одна из самых любимых песен в ее исполнении. Там и музыка великого Зацепина, и слова Дербенева, ну а голос и актерский дар молодой Аллы – выше всяких похвал. Браво!

“Народная любовь” – вот что бесит. Начальство приказало разлюбить – вся шобла послушно разлюбила. Ну что за люди…