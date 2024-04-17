 

Мнение: А любовь прошла стороной

17.04.2024, 1:35, Разное
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Да, надо ж отметить Юбилей! 75 лет – не шутка. Всегда любил Аллу Борисовну, возмущение идиотов, что она, дескать, “вульгарная” и “пошлая”, никогда не разделял. Вульгарная и пошлая – это страна, в которой мы живем; а Борисовна всегда была великолепна. Вот, одна из самых любимых песен в ее исполнении. Там и музыка великого Зацепина, и слова Дербенева, ну а голос и актерский дар молодой Аллы – выше всяких похвал. Браво!

“Народная любовь” – вот что бесит. Начальство приказало разлюбить – вся шобла послушно разлюбила. Ну что за люди…

Источник: Размышления вольного социолога


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