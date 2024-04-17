Рупор кремлевской пропаганды: Пункты Си Цзиньпина
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Россия не против тех пунктов потенциального мирного урегулирования, которые Си Цзиньпин зачитал Шольцу.
1. Приоритетное внимание должно быть уделено обеспечению мира и стабильности, а не выгоде.
2. Важно остудить обстановку, а не подливать масло в огонь.
3. Необходимо создать условия для восстановления мира и не усугублять напряженность.
4. Негативное влияние на мировую экономику должно быть минимизировано, а стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей не должна подвергаться риску.
В целом, данные благопожелания из Пекина совпадают с дипломатической риторикой Кремля ориентированной на страны за пределами группировки ориентированной на США.
Принятие этих пунктов Вашингтоном в текущих реалиях крайне маловероятно.
Что позволяет Китаю выглядеть миротворцем, а Вашингтон и Ко – поджигателями войны.
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Источник: Colonel Cassad
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