Рупор кремлевской пропаганды: Пункты Си Цзиньпина

Россия не против тех пунктов потенциального мирного урегулирования, которые Си Цзиньпин зачитал Шольцу.

1. Приоритетное внимание должно быть уделено обеспечению мира и стабильности, а не выгоде.

2. Важно остудить обстановку, а не подливать масло в огонь.

3. Необходимо создать условия для восстановления мира и не усугублять напряженность.

4. Негативное влияние на мировую экономику должно быть минимизировано, а стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей не должна подвергаться риску.

В целом, данные благопожелания из Пекина совпадают с дипломатической риторикой Кремля ориентированной на страны за пределами группировки ориентированной на США.

Принятие этих пунктов Вашингтоном в текущих реалиях крайне маловероятно.

Что позволяет Китаю выглядеть миротворцем, а Вашингтон и Ко – поджигателями войны.

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