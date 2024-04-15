 

Сайты России и Беларуси переведут на домен .SU в рамках дорожной карты Союзного Государства

15.04.2024, 20:33, Разное
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К юбилею доменной зоны .SU (Soviet Union), которой в следующем году исполнится 25 лет, в неё должны будут «переехать» все сайты России и Республики Беларусь. Речь идёт о веб-ресурсах государственных органов, юридических лиц, СМИ и некоммерческих организаций.

Соответствующий пункт содержится в дорожной карте по взаимной интеграции в рамках Союзного Государства. Предполагалось, что для этих целей будет зарегистрирована новая доменная зона, однако управляемая правительством США организация ICANN, отвечающая за домены верхнего уровня, предложила вернуться к вопросу после изменения политической обстановки и снятия санкций.

«Доменную зону .SU мы перерегистрировали под нужды Союзного Государства ещё 12 лет назад, иначе бы она была ликвидирована по правилам ICANN в связи с окончательной ликвидацией СССР как государства, – поясняют в отечественном институте РосНИИРОС. – Поэтому меры, которые принимаются сегодня в рамках дорожной карты, призваны закрепить текущее положение вещей не только де-юре, но ещё и де-факто».

В течение 2025 года владельцам российских и белорусских сайтов предстоит зарегистрировать домен в зоне .SU и начать его использовать в качестве основного или дополнительного – через переадресацию или создание «зеркала». К 2030 году, согласно дорожной карте, эти домены должны стать основными. Параллельно будет разработана суверенная DNS-инфраструктура, которая позволит открывать сайты Союзного Государства даже если на Западе разделегируют доменные зоны РФ и РБ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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