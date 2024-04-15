 

Рупор кремлевской пропаганды: Награждение охотников на Леопарды”

15.04.2024, 19:50, Разное
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Видео награждения охотников на "Леопарды". Каждый боец получил по 500 000 рублей премии. Миллионы платили за самые первые. Сейчас, когда уничтоженные "Леопарды" стали нормой, премии уже не столь большие, но не тем не менее вполне солидные.

Всего российские войска уже уничтожили несколько десятков немецких танков "Леопард 2" различных модификаций + пару-тройку стареньких "Леопард 1". "Абрамсов" уже штук 7, плюс 3-4 "Челленджера".

PS. Кстати, в рядах нашей армии уже есть настоящие противотанковые асы, уничтожившие уже более 50 единиц бронетехники с начала войны.

Источник: Colonel Cassad


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