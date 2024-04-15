 

Названы причины и симптомы глазной боли

15.04.2024, 19:10, Разное
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Медики на программе Елены Малышевой объяснили, что различные патологии могут вызывать сильную боль в глазах.

У зрелых людей, например, причиной может быть глаукома, характеризующаяся повышением внутриглазного давления. При приступе глаукомы человек может испытывать боль в глазах, а также другие симптомы, похожие на инсульт: боль в области висков, головную боль, тошноту, рвоту. При таких симптомах необходимо обратиться к врачу.

Офтальмолог предупредил, что симптомы острого приступа глаукомы возникают при очень высоком давлении в глазах.

Также глазная боль может быть признаком опухоли мозга, особенно если она располагается близко к глазу. Рост опухоли может приводить к передавливанию нервных окончаний или прорастанию в соседние ткани, включая глазные яблоки или гайморовые пазухи.

Врачи также упомянули гайморит как возможную причину сильной глазной боли.


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