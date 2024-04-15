В стене московской хрущёвки найдены неопубликованные письма Киссинджера Терешковой с признаниями в любви

Во время ремонта в недавно купленной квартире 40-летний житель столицы обнаружил в стене тайник с 35 письмами на английском языке, датированными 1969-1975 годами.

Мужчина не знал иностранных языков, поэтому попросил знакомого сотрудника районной библиотеки провести экспертизу найденных материалов.

Внимательно изучив представленные письма, специалист пришёл к сенсационному выводу – все послания были написано лично главой Госдепа США Генри Киссинджером и предназначались первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

– В этих письмах Киссинджер признаётся Валентине Владимировне в любви и сетует, что им не суждено быть вместе. Он обещает любить свою «звёздную женщину» до конца своих дней и клянётся в вечной верности, – пишет москвич на своей странице в социальных сетях.

По оценкам экспертов, стоимость найденных материалов составляет не менее миллиона долларов США. Собственник писем пока не решил, что делать с уникальными артефактами, но отметил, что уже получил несколько очень выгодных предложений от западных коллекционеров.

Сама Терешкова на вопрос журналистов об истории её взаимоотношений с одним из крупнейших американских политиков XX века попросила «не делать поспешных выводов», но подтвердила подлинность писем.

– Мне писали многие, в том числе из-за рубежа. Что касается Генри, то я сразу ему ответила, что замужем и между нами ничего не может быть, – подчеркнула первая женщина-космонавт.

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