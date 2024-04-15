 

ООН проведёт саммит по мирному урегулированию на Ближнем Востоке в формате восточного базара

15.04.2024, 15:33, Разное
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В связи с дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке ООН анонсировала проведение саммита, куда будут приглашены представители США, Израиля и арабской коалиции.

Мероприятие пройдёт «в экспериментальном формате», заявил представитель Организации по связям с общественностью.

По мнению специалистов ООН, для подобной встречи подойдёт формат «восточного базара» – он поспособствует «разрядке через торговлю» и будет в целом близок и понятен для делегатов. Помимо официальных встреч, анонсированы выставочные стенды частных и государственных компаний, в том числе оружейных.

Несмотря на критику в соцсетях, своё участие в саммите уже подтвердили Израиль, Иран и Йемен. Последние даже заявили, что намерены через саммит договориться о покупке «крайне важных для установления мира на Ближнем Востоке» боеприпасов и БПЛА, а также противокорабельных ракет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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