Мнение «аналитика»: О неотвратимой катастрофе… Почему при любом раскладе Россия обречена?

Тут уже ничего не попишешь. Некоторые процессы не остановить.

Можно быть либералом и молиться на Запад плюс #США. Можно оставаться почвенником и рассуждать что #Россия — это не страна, а цивилизация. Можно вступить в ряды турбо-патриотов и свято верить в «силу русского оружия». А можно пытаться «быть вне политики», замыкаясь в собственной скорлупе или на собственной кухне.

Но против природы — не попрёшь.

А по её капризу (или по её закону) #Россия прямо сейчас теряет своё будущее. И дело вовсе не в специальной военной операции, которая, по сути, стала отчаянной попыткой РФ вырваться из петли, куда её загнали. Всё гораздо хуже.

По официальной статистике, прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, в России в 2023 г. снизился до минимума за шесть лет, составив 565 млн тонн. Это следует из материалов Роснедр по итогам работы ведомства за прошлый год. По сравнению с показателем 2022 годом прирост запасов по категориям AB1C1 (разведанные) снизился на 30,9%.

При этом поиски в России новых залежей нефти, которые могли бы покрыть выбывающие из-за добычи запасы, в 2023 году принесли провальные результаты. По итогам года на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа. Это также показывает #статистика Роснедр. И хотя число новых месторождений выросло на 9 по сравнению с прошлым годом, лишь одно из них попало в категорию крупных — месторождение имени Р. У. Маганова на шельфе Каспийского моря с запасами 136,2 млрд куб газа.

А вот среди нефтяных месторождений крупных не нашлось, что также следует из данных Роснедр. Почти все они оказались либо «мелкими» (запасы до 5 млн тонн), либо «очень мелкими» (менее 1 млн тонн). Самым богатым на баррели месторождение оказалось Бурское в Иркутской области. Однако его размер: 8,7 млн тонн соответствует объёму, который нефтяная промышленность при текущих темпах выкачивает из недр за шесть дней.

В общей сложности нефтяные компании отчитались о нахождении 565 млн тонн нефти — минимального за 6 лет объёма. Однако этот результат был достигнут преимущественно доразведкой уже действующих залежей. Суммарные запасы новых месторождений составили лишь 43 млн тонн нефти, а это всего лишь один месяц текущей российской добычи.

Плачевные результаты геологоразведочных работ фиксируются в России из года в год. За последние пять лет лишь однажды нефтяникам и геологам удалось открыть новое крупное нефтяное месторождение. До 90% всех открываемых нефтегазовых месторождений в РФ относятся к мелким и очень мелким. Это уже открыто признают Роснедра.

Итак, в России, похоже, заканчиваются не ракеты и дроны, а… #нефть. Что будет иметь катастрофические последствия для экономики, завязанной на торговлю сырьевыми ресурсами. Причём нефтегаз — основной источник поддержания платёжного баланса РФ в хорошей форме. А значит, приток валюты в страну сократится, если #экспорт нефти начнёт падать. Что в свою очередь не позволит импортировать технологии и модернизировать производство. То есть, от сырьевой модели экономики Россия вынужденно уйдёт в обозримом будущем. А к индустриальной или высокотехнологичной прийти не успеет.

Так и застрянет на шпагате между разбухшими амбициями и съёжившимися возможностями. А вокруг все кушать хотят…

И, в общем-то, это — всё?

И от СВО ничего не зависит?

Finita la commedia?

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