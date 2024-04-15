 

ЦИК проводит оценку готовности платформы “Выборы 2.0”

15.04.2024, 14:40, Разное
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Центральная избирательная комиссия начала общероссийскую тренировку для проверки готовности цифровой платформы ГАС “Выборы” 2.0 к использованию на выборах в единый день голосования 8 сентября. В этом участвуют 77 избирательных комиссий субъектов РФ, где в сентябре проведутся выборы. Основная задача тренировки — оценить эффективность работы автоматизации избирательного процесса, нормативно-справочной подсистемы, интернет-портала и регистра участников.

Результаты тренировки определят введение цифровой платформы в эксплуатацию. По мнению ЦИК, новая система обеспечит актуальность данных об участниках голосования в режиме реального времени и централизованный доступ к информации.

ГАС “Выборы” 2.0 создана на российском программном обеспечении с полной функциональной преемственностью действующей системы. Итоги тестирования будут подведены до 31 мая.


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