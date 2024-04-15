 

В Telegram появился улучшенный редактор стикеров

15.04.2024, 12:40, Разное
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Разработчики Telegram представили новую версию мессенджера с встроенным редактором стикеров, что позволяет пользователям создавать собственные стикеры или наборы непосредственно в приложении.

Для создания стикера необходимо нажать кнопку с изображением стикера в строке ввода сообщения и затем выбрать опцию “+”, открыв редактор. В нем доступны различные инструменты, такие как обрезка изображения, удаление фона, добавление надписей и рисунков, а также возможность использовать GIF или анимированные стикеры из Telegram. После создания стикера можно отправить его в чат или собрать в новый набор, задав ему имя. Наборы могут включать любые стикеры из мессенджера.

Созданный набор можно легко поделиться, отправив стикер из него собеседнику. При клике на стикер получатель увидит все изображения из набора. Кроме того, каждый набор имеет уникальную ссылку для быстрого доступа к нему. Этот новый способ создания стикеров считается более удобным и быстрым по сравнению с предыдущим, когда требовались изображения определенного формата и разрешения.


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