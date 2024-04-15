 

Салют по случаю снятия санкций с Авена и Фридмана случайно уничтожил украинский комплекс ПВО

15.04.2024, 9:33, Разное
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Минобороны Украины сообщило о потере связи с одним из комплексов противовоздушной обороны Patriot, дислоцированным в 20 километрах от загородного дома, принадлежащего олигарху Михаилу Фридману.

В установку случайно попали 4 пиротехнические ракеты, которые запускали во дворе участка по случаю снятия европейских санкций с владельца дачи и его бизнес-партнёра Петра Авена.

Дача Фридмана находится в лесу в непосредственной близости от границы с Украиной. Бизнесмен часто отдыхал там до 2022 года, охотясь на краснокнижных куниц в сопровождении Авена и губернатора. Он вернулся на дачу впервые после введения против него санкций ЕС в 2022 году и решил с размахом отметить своё освобождение.

Для организации праздника он пригласил оркестр, а музыку для вечера написал старый друг банкира, продюсер Иосиф Пригожин. Салют, которым кончилось мероприятие, оказалось самым масштабным за последний год: фейерверки, случайно залетевшие на территорию Украины, поразили там 2 пехотных блиндажа и комплекс Patriot.

– Разумеется, я не помогал российской армии, – комментирует ситуацию Фридман. – Я был и остаюсь русофобом и национал-предателем – это первое и главное условие снятия с меня санкций. Тем не менее, я имею право достойно отметить столь знаменательное событие. А ребята Пригожина просто мне помогают. Если хотите, я могу доказать свою непричастность к этому инциденту в суде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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