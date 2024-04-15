Ноутбук Mechrevo Unbounded 14X Ryzen Edition поступит в продажу за 50 тысяч рублей

Компания Mechrevo представила свой новый ноутбук – Unbounded 14X Ryzen Edition, который объединил в себе компактный дизайн и мощные характеристики процессора. Эту новость передает портал ITHome.

Ноутбук Mechrevo Unbounded 14X Ryzen Edition оснащен восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS, 24 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ.

Характеристики включают в себя 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2880х1800 пикселей, обновляемый на частоте 120 Гц и яркостью 400 нит, а также 100% охват цветового пространства sRGB. Емкость аккумулятора составляет 80 Вт*ч, и в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 100 Вт.

Ноутбук весит 1,45 кг и имеет корпус из алюминия. Среди других характеристик – наличие разъемов USB 4, USB-C, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, RJ45 и HDMI 2.1. Также в комплекте поставки идет фирменное приложение Control Center 5.0, которое позволяет регулировать энергопотребление процессора на уровнях 25, 45 и 65 Вт.

Версия ноутбука с 24 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ доступна для покупки в Китае за 3999 юаней (примерно 51,4 тыс. рублей).