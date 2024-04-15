Новинки Google Pixel 9 обзаведутся спутниковой связью
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Смартфоны Google Pixel 9, ожидаемые на рынке, получат новый модем от Samsung и поддержку спутниковой связи. Об этом пишет портал Android Authority.
Информация источника говорит о том, что Pixel 9 будут оснащены Exynos Modem 5400 вместо использовавшегося ранее Modem 5300. Основной преимущественной характеристикой нового модема станет поддержка спутниковой связи, редкой опцией на рынке. В настоящее время эту функцию имеют лишь некоторые iPhone и китайские флагманы.
Изначально доступ к этой функции получат пользователи американского оператора T-Mobile, с расширением на другие регионы в будущем, хотя точные детали пока не сообщаются.
Кроме того, функция спутниковой связи уже была замечена в бета-версии Android 15, но для ее использования требуется соответствующий модем.
Ожидается, что презентация смартфонов Pixel 9, включающая три модели, состоится в октябре. Возможно, Google представит их на конференции Google I/O 2024 в мае.
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