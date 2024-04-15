Рупор кремлевской пропаганды: Кладбище “Брэдли”

Видео от противника у северо-западных окраин Бердычей. Сразу 3 уничтоженные/поврежденные БМП "Брэдли" брошенные противником.

Жалуются, что после того, как наши укрепились на Авдеевском коксохиме, начали активно ПТУРить технику за Бердычами. Все "Брэдли" принадлежат 47-й омбр. Одна из них даже не окрашенная в соответствующий камуфляж, приехала в распутицу воевать в пустынном камуфляже.

Наши сейчас контролируют примерно 80% Бердычей, так что скоро до этого участка дойдут.

Российские войска между тем уже суммарно захватили 4 или 5 БМП "Брэдли".

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