Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ об атаке Ирана на Израиль

Официальное заявление МИД РФ по поводу ночного удара Ирана по Израилю.

В ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено большое количество ракет н беспилотннков. По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии.

Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали.

Обращаем внимание российских граждан, находящихся в Израиле и соседних странах, в первую очередь, Иордании, Ливане и Сирии, на необходимость следить за сообщениями и практическими рекомендациями, публикуемыми на информационных лентах МИД России, официальных сайтах российских заграничных учреждений в упомянутых странах, Консульского департамента и Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения «Помощник за рубежом».

В целом, призвали к деэскалации, Иран не осудили, фактически поддержали позицию Ирана, что это был ответный удар на удар по консульству.

И в СБ ООН не осудят, так что шансы на принятия любых осуждающих Иран документов в СБ ООН равны нулю.

PS. "Росавиация" сообщила, что Ирак, Израиль и Иордания сняли ограничения для полетов гражданской авиации. Если что-то будет затеваться, их снова введут. Но пока так.

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