Рупор кремлевской пропаганды: “Меметическая война” Джеффа Джиси

«МЕМЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА» ДЖЕФФА ДЖИСИ

«Агрессивная коммуникационная тактика и широкая война посредством троллинга и мемов — это необходимый, дешевый и простой способ разрушить привлекательность и моральный дух наших врагов», – так определил Джиси «меметическую войн» в 2015 году.

Напомним, его статья вышла в журнале Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО (Рига, Латвия).

Меметическая война может быть эффективной в современных конфликтах в целом, включая операции, не связанные непосредственно с военными действиями. «Троллинг — это эквивалент партизанской войны в социальных сетях, а мемы — это валюта пропаганды».

«Меметическая война, как я ее определяю, — это соревнование за нарратив, идеи и социальный контроль на поле битвы в социальных сетях. Можно подумать об этом как о подмножестве «информационных операций», адаптированных к социальным сетям. Информационные операции включают сбор и распространение информации для установления конкурентного преимущества над противником. Меметическую войну можно также рассматривать как «цифровую» версию психологической войны, более известную как пропаганда. Если пропаганда и публичная дипломатия являются традиционными формами меметической войны, то троллинг и PSYOP — это её партизанские формы».

Меметическая война может быть полезна на уровне общего нарратива, на уровне битвы или в особых обстоятельствах. Она может быть наступательной, оборонительной или превентивной. Её можно развернуть независимо или в сочетании с кибероперациями, гибридными или конвенциональными методами.

Чем меметическая война отличается от кибервойны?

«Суть кибервойны – в получении контроля над данными. Меметическая война заключается во взятии под контроль диалога, нарратива и психологического пространства. … Как и кибервойна, меметическая война асимметрична по своему воздействию. Она может быть очень эффективно по сравнению с затратами. Поверхность атаки может быть большой или маленькой. Меметическая война может использоваться совместно с войсками, кораблями, самолетами и ракетами или вообще без какой-либо кинетической военной силы. Она действует в сфере коммуникаций».

Она уже активно идёт. «Как только вы начнете смотреть в интернет через очки мемов, вы увидите меметическую войну повсюду — в политических кампаниях, в спорных рассказах о новостных событиях, в бездумных мемах, которыми делятся друзья в Facebook, и в видеороликах на YouTube. … А хэштеги являются оперативными координатами меметической войны».

А значит, «пришло время перейти к более широкому взгляду на стратегические коммуникации на поле битвы в социальных сетях. Пришло время принять более агрессивное, проактивное и гибкое мышление и подход. Пришло время начать меметическую войну».

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