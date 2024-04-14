 

Рупор кремлевской пропаганды: “Меметическая война” Джеффа Джиси

14.04.2024, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«МЕМЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА» ДЖЕФФА ДЖИСИ

«Агрессивная коммуникационная тактика и широкая война посредством троллинга и мемов — это необходимый, дешевый и простой способ разрушить привлекательность и моральный дух наших врагов», – так определил Джиси «меметическую войн» в 2015 году.

Напомним, его статья вышла в журнале Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО (Рига, Латвия).

Меметическая война может быть эффективной в современных конфликтах в целом, включая операции, не связанные непосредственно с военными действиями. «Троллинг — это эквивалент партизанской войны в социальных сетях, а мемы — это валюта пропаганды».

«Меметическая война, как я ее определяю, — это соревнование за нарратив, идеи и социальный контроль на поле битвы в социальных сетях. Можно подумать об этом как о подмножестве «информационных операций», адаптированных к социальным сетям. Информационные операции включают сбор и распространение информации для установления конкурентного преимущества над противником. Меметическую войну можно также рассматривать как «цифровую» версию психологической войны, более известную как пропаганда. Если пропаганда и публичная дипломатия являются традиционными формами меметической войны, то троллинг и PSYOP — это её партизанские формы».

Меметическая война может быть полезна на уровне общего нарратива, на уровне битвы или в особых обстоятельствах. Она может быть наступательной, оборонительной или превентивной. Её можно развернуть независимо или в сочетании с кибероперациями, гибридными или конвенциональными методами.

Чем меметическая война отличается от кибервойны?

«Суть кибервойны – в получении контроля над данными. Меметическая война заключается во взятии под контроль диалога, нарратива и психологического пространства. … Как и кибервойна, меметическая война асимметрична по своему воздействию. Она может быть очень эффективно по сравнению с затратами. Поверхность атаки может быть большой или маленькой. Меметическая война может использоваться совместно с войсками, кораблями, самолетами и ракетами или вообще без какой-либо кинетической военной силы. Она действует в сфере коммуникаций».

Она уже активно идёт. «Как только вы начнете смотреть в интернет через очки мемов, вы увидите меметическую войну повсюду — в политических кампаниях, в спорных рассказах о новостных событиях, в бездумных мемах, которыми делятся друзья в Facebook, и в видеороликах на YouTube. … А хэштеги являются оперативными координатами меметической войны».

А значит, «пришло время перейти к более широкому взгляду на стратегические коммуникации на поле битвы в социальных сетях. Пришло время принять более агрессивное, проактивное и гибкое мышление и подход. Пришло время начать меметическую войну».

https://t.me/thehegemonist/3125 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Мнение: Образ России

14.04 / Мнение «аналитика»: О живучих пенсионерах… Но как?

14.04 / Мнение: Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

14.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар Ирана по Израилю. 14.04.2024

14.04 / Назван овощ, повышающий женское либидо

14.04 / Девятиклассник распространял идеи коммунизма в частной школе, заполняя полку для буккроссинга трудами Энгельса, Маркса и Ленина

14.04 / Мнение: Как Россия будет расти экономически, миллионный штраф за спам и ужесточение рекламы кредитов

14.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Национализация “крабовых королей”

14.04 / Мнение: Когда воронка уже закручивалась

14.04 / Кардиолог Концедайло рассказала, как правильно измерять артериальное давление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика