Мнение: Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

1. Павел Шипилин указывает, что в странах Средней Азии против экстремизма и радикализма на религиозной почве ведут жёсткую борьбу, иногда даже в стиле нашего Петра I (ссылка):

В статье 14 закона «О свободе совести и религиозных организациях» говорится, что гражданам Узбекистана, за исключением работающих в религиозных организациях, не разрешено носить «культовую» одежду в общественных местах.

Также правоохранители без предупреждения начали посещать столичные кафе, мастерские и магазины: они требовали убрать с витрин надписи на арабском, обязать сотрудников выходить на работу исключительно в светской одежде, интересовались связями бизнеса с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Вслед за кафе и магазинами полицейские пришли в мечети, где, по сообщениям прихожан, сотрудники вели с имамами «весьма жесткие разговоры». Правда, о задержаниях, арестах или возбуждении каких-либо уголовных дел не сообщалось.

Похожие мероприятия периодически проводят в Таджикистане, а парламент соседней Киргизии и вовсе обсуждает полный запрет ношения никабов и длинных бород.

Во всех трех странах существует практика обязательной установки камер видеонаблюдения во всех без исключения мечетях. По замыслу властей, она должна помочь спецслужбам выявлять имамов, которые распространяют на проповедях экстремистские идеи, а также вычислять радикалов, находящихся в розыске.

Кроме того, существуют ограничения на получение религиозного образования за границей. Они действуют с разной степенью строгости: если в Киргизии местное Духовное управление мусульман попросту не выдает соответствующих разрешений, то в Таджикистане несогласованное с властями обучение в зарубежном медресе карается тюремным сроком.

Согласитесь, такие меры не очень согласуются с нашими представлениями о жизни в среднеазиатских республиках. В России некоторым кажется, что там чуть ли не поощряют исламских радикалов.

Оказывается, все как раз наоборот.

«Я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма», — еще два года назад предупреждал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе внеочередного саммита ОДКБ по ситуации в Казахстане. Он призвал собравшихся «наладить более тесную координацию правоохранительных органов стран ОДКБ в целях предотвращения повторения подобных случаев с последующим принятием жестких мер».

В Таджикистане кампания по бритью бород ведется давно. Так, в 2015-м в Хатлонской области милиционеры заставили 13 тысяч мужчин после установления личности и снятия отпечатков пальцев сбрить бороды. Выяснилось, что растительность на подбородке «чужеродна и не соответствует таджикской культуре».

О размахе явления можно судить по тому, что под замес в Согдийской области попал даже член общественного совета по реформе милиции при Управлении МВД — его тоже насильно побрили.

Борьба с бородами и хиджабами — государственная политика, а не перегибы на местах. В июле 2017-го Эмомали Рахмон еще раз объяснил, что чуждая народным традициям одежда — это «негативная тенденция».

«Ограниченный круг женщин и девушек видят религиозность не в душе, а во внешности, облачаясь в черное и тем самым попирая наши культурные ценности, забывая о том, что Всевышнего познают душой и сердцем, а не одеждой, сатром, хиджабом и бородой», — сказал тогда глава государства. Он подтвердил, что государственные органы ведут борьбу с внешними атрибутами чрезмерной религиозности.

Надеюсь, мысль понятна: в республиках Средней Азии с экстремистами и исламистами активно борются — местные правительства считают радикалов вооруженной оппозицией и стараются душить их в зародыше.

Кстати, напомню, что вторая по размеру страна бСССР — это Узбекистан, а не Украина, как это было в 1991. Население Узбекистана — 37 млн человек. Население Украины — 20-25 млн человек. Она на третьем или на четвёртом месте, в зависимости от того, обогнал её уже Казахстан, или нет.

2. А помните, как нас уверяли, будто нелегальные мигранты не могут голосовать на выборах в США? Ну вот, пожалуйста, спикер конгресса Майк Джонсон предложил проверять на выборах гражданство. Суть законопроекта: перед получением бюллетеня голосующему придётся вначале предъявить водительские права или что-нибудь в этом роде (ссылка).



Это означает, что прямо сейчас такого закона нет, поэтому ничто не мешает миллионам ввезённых через Мексику нелегалов отправиться на избирательные участки, чтобы оставить там голос за Байдена. Не удивлюсь, впрочем, что законопроект торпедируют: Демпартии нужна победа на выборах, а всё остальное, включая интересы США, глубинному государству уже безразлично.

3. В России тем временем о допуске мигрантов на выборы не может быть и речи. У нас, напротив, принялись закрывать лазейки для нелегальной и мошеннической миграции (ссылка):



Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в части исключения возможности использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории Российской Федерации.

«После принятия закона получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами иностранные граждане только в случае, если супруги проживают вместе не менее двух лет. Кроме того, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России», — сказал Вячеслав Володин.

«Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции. Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь», — подчеркнул Председатель ГД.

«Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи», — отметил Вячеслав Володин.